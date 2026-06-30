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Judicialidad

Módulo Básico de Justicia de Castilla celebra 26 años de servicio a la comunidad

El Módulo Básico de Justicia de Castilla celebró su 26.° aniversario con actos protocolares y un reconocimiento al compromiso de sus servidores judiciales.

Ceremonia reunió a autoridades, magistrados y servidores judiciales. Fuente: difusión.
Ceremonia reunió a autoridades, magistrados y servidores judiciales. Fuente: difusión.
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Con una serie de actos protocolares, los jueces, juezas y el personal que labora en el Módulo Básico de Justicia Castilla conmemoraron el vigésimo sexto aniversario de esta sede judicial.

Antes del inicio de la jornada laboral, se realizó el izamiento del Pabellón Nacional, acto presidido por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, junto a la jueza decana, Cecila Gonzalez Novoa. De igual manera, el izamiento de la bandera del Poder Judicial estuvo a cargo del personal del Módulo.

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Posteriormente, el jefe de la ODANC de Piura, Cristhian Barrantes Díaz, participó en la celebración eucarística y la sesión solemne de este Módulo Básico de Justicia, en representación del presidente del distrito judicial. Durante su intervención, Barrantes Díaz recordó a los asistentes que la labor jurisdiccional es posible gracias al trabajo articulado de cada uno de los servidores judiciales, cuya actitud de servicio y disposición contribuyen a una adecuada administración de justicia.

Asimismo, la actividad protocolar contó con la presencia del doctor Adolfo Cayra Quispe, juez Superior de la Corte de Madre de Dios, quien fue juez del Juzgado Mixto de Castilla por varios años.

En la ceremonia, también se otorgó un diploma de felicitación a la funcionaria judicial Guisella Rodríguez Escobar en reconocimiento a la responsabilidad y entrega demostradas en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

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La jornada concluyó con presentaciones artísticas y la tradicional fotografía protocolar, con la que se dio cierre a las actividades conmemorativas en el marco de su aniversario.

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