II Simulacro Nacional Multipeligro 2026: así se vivió el ensayo ante desastres naturales en Lima y regiones este viernes 14 de agosto

Miles de estudiantes participaron en todo el Perú, recordando también la tragedia del terremoto de Pisco en 2007. | Foto: La República/Composición LR

Miles de estudiantes participaron en todo el Perú, recordando también la tragedia del terremoto de Pisco en 2007. | Foto: La República/Composición LR

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El II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 movilizó este viernes 14 de agosto a autoridades, instituciones, colegios, empresas y ciudadanos en distintas regiones del Perú. El ejercicio comenzó a las 3:00 p. m. y planteó escenarios diferenciados según los riesgos de cada territorio, como terremotos, tsunamis, huaicos, lluvias intensas y desbordes de ríos.

En Lima y Callao se recreó un terremoto de magnitud 8,8, con epicentro ubicado 60 kilómetros al oeste del Callao y una profundidad simulada de 42 kilómetros. En otras zonas del país, los ejercicios estuvieron adaptados a peligros propios de cada región, con evacuaciones, rescates y acciones de respuesta coordinadas por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

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Lima y Callao simularon un terremoto de magnitud 8,8 y posterior tsunami

La Plaza de Armas de Lima concentró uno de los principales despliegues. Más de 20 entidades participaron en ejercicios de evacuación, búsqueda de personas, atención de heridos y control de emergencias. En Miraflores, trabajadores de oficinas y comercios abandonaron temporalmente sus instalaciones y se dirigieron hacia zonas seguras, mientras varios vehículos detuvieron su circulación durante el ejercicio.

A las 3:06 p. m., teléfonos celulares recibieron una alerta de tsunami que pedía abandonar playas, puertos y malecones y trasladarse hacia lugares seguros. La Punta, en el Callao, ensayó específicamente sus procedimientos de evacuación frente a un eventual tren de olas.

Como parte de la simulación, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, presentó un escenario de daños que se producirían ante un terremoto superior a magnitud 8: 8.181 personas fallecidas, 139.434 heridas, más de un millón de familias damnificadas y más de dos millones de personas afectadas. También se planteó la destrucción de 88 establecimientos de salud.

En Piura, el ejercicio contó con la participación del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, además de Defensa Civil, Ejército, Policía Nacional, Bomberos, Cruz Roja y la Dirección Regional de Salud, entre otras instituciones. Durante la jornada se representó el rescate de personas que habrían quedado atrapadas en la zona del río, para lo cual se utilizó un helicóptero y brigadas especializadas de la PNP y del Ejército.

El escenario simulado en Piura estuvo relacionado con lluvias intensas y peligros conexos. Como balance ficticio del ejercicio, se proyectaron 26 fallecidos, 45 heridos, 31 600 damnificados y más de 93 000 afectados. También se plantearon daños en infraestructura, con 46 centros de salud destruidos, 128 aulas afectadas y 7915 viviendas destruidas.

En regiones como Piura y Cusco, también se ensayaron rescates y respuestas a situaciones de riesgo, involucrando a miles de estudiantes y diversas instituciones en este ejercicio nacional.

Cusco y la sierra ensayaron rescates y respuesta frente a huaicos

En Cusco, turistas y residentes participaron en la evacuación hacia la Plaza de Armas. Uno de los ejercicios más complejos ocurrió en la Catedral, donde equipos de emergencia de la Policía ejecutaron el rescate simulado de una persona desde el campanario utilizando cuerdas, poleas y una camilla.

Para las regiones andinas, el simulacro no se limitó a un escenario sísmico. También se contemplaron movimientos en masa, como huaicos, debido a que los riesgos cambian según las condiciones geográficas de cada territorio.

En Apurímac, por ejemplo, la jornada se desarrolló bajo el enfoque de un simulacro ante sismos y peligros asociados. Los participantes pusieron a prueba rutas de evacuación, zonas seguras y procedimientos establecidos previamente para responder ante una emergencia.

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Selva y otras regiones practicaron respuesta ante lluvias y desbordes

En las regiones amazónicas, el escenario estuvo enfocado principalmente en lluvias intensas y posibles desbordes de ríos. El objetivo fue que las comunidades practiquen la evacuación y conozcan las zonas hacia las que deben desplazarse ante este tipo de emergencias.

El ejercicio se desarrolló simultáneamente en todo el país e involucró a instituciones públicas y privadas, centros educativos, establecimientos de salud, familias y organizaciones. Más de nueve millones de estudiantes de colegios públicos y privados estaban convocados a participar.