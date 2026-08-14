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Solo una región del Perú tendrá el 28 de agosto como día no laborable y formará un fin de semana largo

El descanso se aplica solo a entidades estatales, mientras que en el sector privado dependerá de acuerdos con los empleadores, por lo que no todos los trabajadores tendrán el mismo beneficio.

El descanso especial permitirá un feriado extendido para los trabajadores públicos en Tacna, mientras que el resto del país tendrá una jornada laboral normal ese día.
El descanso especial permitirá un feriado extendido para los trabajadores públicos en Tacna, mientras que el resto del país tendrá una jornada laboral normal ese día. | Foto: composición LR
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Tacna tendrá una jornada especial el viernes 28 de agosto de 2026, fecha reconocida como día cívico no laborable dentro de la región. La medida está establecida por ley y se relaciona con una conmemoración histórica propia del departamento, por lo que no se aplica de la misma manera en las demás regiones del país.

Este descanso se producirá dos días antes del feriado nacional por Santa Rosa de Lima, que este año corresponde al domingo 30 de agosto. De esta forma, la disposición regional permitirá contar con un descanso extendido en Tacna para los trabajadores comprendidos por la norma, mientras que el resto del país mantendrá el 28 de agosto como una jornada laborable.

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¿Por qué el 28 de agosto es día no laborable en Tacna?

La fecha fue establecida como día cívico no laborable mediante la Ley N.° 23849, promulgada en mayo de 1984. La norma fijó el 28 de agosto de cada año como una jornada especial para el departamento de Tacna, en reconocimiento de su reincorporación al Perú.

La legislación también determina que el carácter de la fecha cambia fuera de Tacna. En el resto del territorio nacional, el 28 de agosto figura como día cívico laborable, por lo que no constituye una jornada de descanso para los trabajadores de otras regiones. Su alcance, por tanto, está limitado territorialmente.

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¿Qué trabajadores podrán descansar el 28 de agosto?

El beneficio corresponde a los trabajadores públicos que desarrollan sus labores en Tacna. Las entidades estatales de la región aplican esta disposición durante la fecha establecida, por lo que oficinas y servicios públicos comprendidos en la medida no realizan su atención habitual.

Para los empleados del sector privado, el descanso puede aplicarse cuando exista un acuerdo con sus respectivos empleadores. En consecuencia, no todos los trabajadores de Tacna tienen automáticamente un día libre bajo las mismas condiciones: la norma establece directamente el alcance para el sector público y contempla la posibilidad de acuerdo en el ámbito privado.

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