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Huaqueros destruyen vestigios arqueológicos de 4.000 años al dañar muros y piso ceremonial en Zaña

Investigadores hallaron muros derribados y un antiguo piso ceremonial perforado, lo que compromete información clave para reconstruir la historia de las primeras sociedades en el valle de Zaña.

Destrucción de estructuras arqueológicas en Cerro Las Ánimas
Destrucción de estructuras arqueológicas en Cerro Las Ánimas | Foto: Zaña te espera/FB
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Presuntos huaqueros destruyeron parte de un conjunto ceremonial de más de 4.000 años de antigüedad en el complejo arqueológico Cerro Las Ánimas, ubicado en el distrito de Zaña, región Lambayeque. El ataque afectó estructuras que un equipo de arqueólogos había descubierto hace poco durante una investigación autorizada por el Ministerio de Cultura.

El hecho se conoció luego de que los investigadores regresaran al sitio y encontraran muros derribados, un antiguo piso ceremonial perforado y enormes piedras colocadas sobre los vestigios arqueológicos. Según los especialistas, los daños comprometen información clave para reconstruir la historia de las primeras sociedades que ocuparon el valle de Zaña.

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Investigación halló evidencias del ingreso de huaqueros

El director del Proyecto de Investigación Paisajes Culturales del Valle de Zaña, Luis Muro, explicó que en el lugar también aparecieron hojas de coca, botellas de chicha y de aguardiente, elementos que suelen dejar quienes realizan excavaciones clandestinas.

"Estamos hablando de arquitectura construida hace aproximadamente 4.000 años, una parte fundamental de la historia prehispánica de Zaña que ha sido lamentablemente destruida", expresó el arqueólogo.

Muro precisó que los responsables destruyeron dos muros pertenecientes al edificio ceremonial y perforaron el antiguo piso con una vara, acciones que ocasionaron pérdidas irreversibles para la investigación científica.

Construcciones corresponden al Período Precerámico Tardío

Las estructuras dañadas forman parte de un complejo ceremonial del Período Precerámico Tardío, etapa en la que surgieron algunos de los primeros centros monumentales de la costa peruana. Su estudio permite comprender cómo se organizaron las poblaciones que habitaron el valle de Zaña miles de años antes de las grandes culturas prehispánicas.

El arqueólogo recordó que el proyecto no recibe financiamiento estatal. Las excavaciones se desarrollan con recursos aportados por instituciones académicas y de investigación, aunque cuentan con la autorización del Ministerio de Cultura.

El nuevo ataque reabre el debate sobre la protección del patrimonio arqueológico peruano. En los últimos años, especialistas han advertido que numerosos sitios permanecen expuestos al huaqueo, las invasiones y el vandalismo por la falta de vigilancia permanente, lo que pone en riesgo evidencias únicas de la historia del país.

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