Paro de transporte deja un hombre muerto en Ucayali: bloqueos de carreteras continúan en Pucallpa

Un paciente con accidente cerebrovascular falleció en una ambulancia en Ucayali debido al bloqueo de la carretera Federico Basadre, lo que retrasó su atención médica urgente.

Un paciente con accidente cerebrovascular falleció en una ambulancia en Ucayali debido al bloqueo de la carretera Federico Basadre, lo que retrasó su atención médica urgente.

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Un paciente con accidente cerebrovascular (ACV) e hipertensión arterial no controlada falleció mientras era trasladado en una ambulancia hacia Pucallpa, luego de que el bloqueo de la carretera Federico Basadre retrasara su evacuación. La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Ucayali confirmó el caso y pidió a los manifestantes permitir el paso de las unidades de emergencia.

De acuerdo con la Diresa, el paciente requería atención especializada debido a su delicado estado de salud. Sin embargo, la ambulancia quedó afectada por las restricciones generadas por el bloqueo de la vía, lo que retrasó su llegada a un establecimiento de mayor capacidad resolutiva.

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Ante este hecho, la entidad exhortó a los transportistas y responsables de los puntos de bloqueo a garantizar el libre tránsito de ambulancias, unidades de emergencia y personal sanitario. "La atención médica de emergencia no puede esperar", señaló la Diresa Ucayali, al remarcar que cada minuto puede ser determinante para salvar una vida.

Cuarto día de paro en Ucayali

El fallecimiento ocurre en medio del paro de transportistas que se desarrolla en Ucayali desde el 10 de agosto. El gremio protesta contra el incremento del precio de los combustibles y reclama al Gobierno medidas para garantizar el abastecimiento, además de cuestionar el precio y la calidad del combustible que llega a la región.

Weyder del Águila Ramírez, presidente de la Unión de Transportistas de Ucayali, sostuvo que la medida de fuerza continuará de manera indefinida mientras el Ejecutivo no atienda sus demandas. Según explicó, uno de los principales reclamos está relacionado con la diferencia entre el precio mayorista del combustible en la región y el valor referencial publicado por Osinergmin.

Durante el cuarto día de paralización, los transportistas volvieron a bloquear sectores de la carretera Federico Basadre, una de las principales vías de conexión de Pucallpa. Las protestas también han generado restricciones en distintos puntos de la ciudad y en las vías fluviales de Tamaya e Iparía.

Sin solución

Los transportistas mantienen sus reclamos frente al costo y abastecimiento de combustible. Mientras el Gobierno no otorgue una solución al conflicto, la interrupción de las vías seguirá afectando directamente el traslado de personas que requieren atención médica urgente.

La presidenta Keiko Fujimori respondió recién este miércoles sobre el alza del combustible y aseguró que el Gobierno dará propuestas para aliviar la situación en los próximos días.

Finalmente, la Diresa pidió que, mientras continúen las movilizaciones, se establezcan condiciones que permitan el desplazamiento de ambulancias y equipos médicos. La entidad insistió en que el personal sanitario debe poder llegar a los establecimientos y trasladar a pacientes sin restricciones.