ODANC Lambayeque fortalece la ética judicial con conferencia sobre integridad y transparencia

Con el objetivo de fortalecer la integridad del Poder Judicial, expertos enfatizaron la necesidad de prevenir conductas disfuncionales. Fuente: difusión.

Con el objetivo de fortalecer la integridad del Poder Judicial, expertos enfatizaron la necesidad de prevenir conductas disfuncionales. Fuente: difusión.

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Con el propósito de fortalecer la integridad, la transparencia y el adecuado desempeño de la función jurisdiccional, la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) Lambayeque desarrolló la conferencia académica "Prevención de relaciones extraprocesales y/o conductas disfuncionales", dirigida a magistrados, servidores jurisdiccionales y personal administrativo.

La actividad fue organizada por la ODANC Lambayeque, liderada por la Mg. Ana Elizabeth Sales del Castillo, quien brindó las palabras de bienvenida y destacó que la Autoridad Nacional de Control no solo cumple una función disciplinaria, sino también preventiva, orientada a concientizar a los usuarios internos y externos sobre el cumplimiento de las normas de conducta, contribuyendo así al fortalecimiento del sistema de administración de justicia.

La exposición estuvo a cargo del doctor Cristian Barrantes Díaz, jefe de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de Piura, quien enfatizó que la confianza ciudadana constituye el principal patrimonio del Poder Judicial y que esta se sustenta en la integridad, independencia, imparcialidad y transparencia que deben caracterizar el actuar de magistrados y servidores judiciales, conforme al Código de Ética del Poder Judicial y a los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial.

Durante su ponencia, el expositor explicó que las relaciones extraprocesales con las partes o terceros ajenos al proceso constituyen una falta muy grave, pues comprometen la apariencia de imparcialidad y afectan la igualdad de las partes, aun cuando no exista un beneficio concreto o una decisión judicial injusta.

Asimismo, recordó que el régimen disciplinario contempla sanciones proporcionales a la gravedad de las inconductas funcionales, que pueden llegar hasta la destitución.

Del mismo modo, resaltó la importancia de adoptar medidas preventivas que fortalezcan la cultura ética dentro de la institución, recomendando evitar contactos informales con litigantes, utilizar únicamente los canales oficiales de comunicación y actuar siempre con prudencia para preservar la independencia y credibilidad del servicio de justicia. Añadió que la capacitación permanente en materia ética constituye una herramienta fundamental para prevenir conductas disfuncionales y consolidar la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial.

Con este tipo de jornadas académicas, la ODANC Lambayeque reafirma su compromiso con la promoción de una cultura de integridad y prevención, impulsando espacios de capacitación continua que contribuyan al fortalecimiento de la ética judicial y a la mejora permanente del servicio de administración de justicia.