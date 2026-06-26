HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Noruega vs Francia EN VIVO por el Mundial 2026
Noruega vs Francia EN VIVO por el Mundial 2026     Noruega vs Francia EN VIVO por el Mundial 2026     Noruega vs Francia EN VIVO por el Mundial 2026     
EN VIVO

Marcha del orgullo en vivo: colectivo encaran a Renovación Popular | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Judicialidad

ODANC Lambayeque fortalece la ética judicial con conferencia sobre integridad y transparencia

La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) Lambayeque realizó la conferencia "Prevención de relaciones extraprocesales", destinada a magistrados y personal judicial.

Con el objetivo de fortalecer la integridad del Poder Judicial, expertos enfatizaron la necesidad de prevenir conductas disfuncionales. Fuente: difusión.
Con el objetivo de fortalecer la integridad del Poder Judicial, expertos enfatizaron la necesidad de prevenir conductas disfuncionales. Fuente: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

Con el propósito de fortalecer la integridad, la transparencia y el adecuado desempeño de la función jurisdiccional, la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) Lambayeque desarrolló la conferencia académica "Prevención de relaciones extraprocesales y/o conductas disfuncionales", dirigida a magistrados, servidores jurisdiccionales y personal administrativo.

La actividad fue organizada por la ODANC Lambayeque, liderada por la Mg. Ana Elizabeth Sales del Castillo, quien brindó las palabras de bienvenida y destacó que la Autoridad Nacional de Control no solo cumple una función disciplinaria, sino también preventiva, orientada a concientizar a los usuarios internos y externos sobre el cumplimiento de las normas de conducta, contribuyendo así al fortalecimiento del sistema de administración de justicia.

PUEDES VER: Juzgados Constitucionales de Chiclayo cumplen 3 años protegiendo derechos | Lambayeque | La República

lr.pe

La exposición estuvo a cargo del doctor Cristian Barrantes Díaz, jefe de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de Piura, quien enfatizó que la confianza ciudadana constituye el principal patrimonio del Poder Judicial y que esta se sustenta en la integridad, independencia, imparcialidad y transparencia que deben caracterizar el actuar de magistrados y servidores judiciales, conforme al Código de Ética del Poder Judicial y a los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial.

Durante su ponencia, el expositor explicó que las relaciones extraprocesales con las partes o terceros ajenos al proceso constituyen una falta muy grave, pues comprometen la apariencia de imparcialidad y afectan la igualdad de las partes, aun cuando no exista un beneficio concreto o una decisión judicial injusta.

Asimismo, recordó que el régimen disciplinario contempla sanciones proporcionales a la gravedad de las inconductas funcionales, que pueden llegar hasta la destitución.

PUEDES VER: Corte de Lambayeque promueve prevención de la violencia en festival cultural de Chiclayo | Lambayeque | La República

lr.pe

Del mismo modo, resaltó la importancia de adoptar medidas preventivas que fortalezcan la cultura ética dentro de la institución, recomendando evitar contactos informales con litigantes, utilizar únicamente los canales oficiales de comunicación y actuar siempre con prudencia para preservar la independencia y credibilidad del servicio de justicia. Añadió que la capacitación permanente en materia ética constituye una herramienta fundamental para prevenir conductas disfuncionales y consolidar la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial.

Con este tipo de jornadas académicas, la ODANC Lambayeque reafirma su compromiso con la promoción de una cultura de integridad y prevención, impulsando espacios de capacitación continua que contribuyan al fortalecimiento de la ética judicial y a la mejora permanente del servicio de administración de justicia.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Dictan prisión preventiva a sujeto intervenido con arma y granada en José Leonardo Ortiz

Dictan prisión preventiva a sujeto intervenido con arma y granada en José Leonardo Ortiz

LEER MÁS
Presidente de la Corte de Lambayeque recibió a representantes de las rondas campesinas de San Ignacio

Presidente de la Corte de Lambayeque recibió a representantes de las rondas campesinas de San Ignacio

LEER MÁS
Juzgados Constitucionales de Chiclayo cumplen 3 años fortaleciendo la tutela de los Derechos Fundamentales

Juzgados Constitucionales de Chiclayo cumplen 3 años fortaleciendo la tutela de los Derechos Fundamentales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juzgados Constitucionales de Chiclayo cumplen 3 años fortaleciendo la tutela de los Derechos Fundamentales

Juzgados Constitucionales de Chiclayo cumplen 3 años fortaleciendo la tutela de los Derechos Fundamentales

LEER MÁS
Presidente de la Corte de Lambayeque recibió a representantes de las rondas campesinas de San Ignacio

Presidente de la Corte de Lambayeque recibió a representantes de las rondas campesinas de San Ignacio

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025