JEE de Lambayeque proclama resultados de la segunda vuelta presidencial con el 100% actas contabilizadas

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El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lambayeque, bajo la presidencia del magistrado Edilberto José Rodríguez Tanta, llevó a cabo hoy a las 11:10 horas la audiencia pública de lectura del acta descentralizada de proclamación de resultados de la segunda elección presidencial. Este acto formal oficializa el escrutinio de los votos emitidos el pasado domingo 7 de junio en las provincias de Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque.

El pleno del organismo electoral —integrado también por el magistrado Juan Carlos Izarra Mucha y la señora Gladis Cecilia Martino Aldana de Garbosa— dio validez legal a las cifras remitidas por las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) correspondientes. El proceso concluyó de manera exitosa tras la resolución de tres actas observadas y un expediente de recuento (CPEG.202600296), garantizando el procesamiento de la totalidad de las 2,132 mesas de sufragio instaladas en la circunscripción.

De acuerdo con el acta descentralizada suscrita, el resultado consolidado de la votación en el ámbito de competencia territorial del JEE de Lambayeque es el siguiente:

Fuerza Popular : 243,501 votos.

: 243,501 votos. Juntos por el Perú : 191,377 votos.

: 191,377 votos. Votos válidos : 434,878.

: 434,878. Votos nulos : 32,192.

: 32,192. Votos en blanco : 3,793.

: 3,793. Total de ciudadanos que votaron: 470,863 de un padrón de 620,751 electores hábiles.

Conforme lo estipulado en la Ley Orgánica de Elecciones, el acta firmada será publicada de forma inmediata en la plataforma del portal electrónico institucional, en el panel físico del JEE y notificada a las casillas electrónicas de los personeros legales de las agrupaciones políticas participantes.

La audiencia pública, presidida por Edilberto José Rodríguez, resolvió tres actas observadas y garantizó el procesado de las 2,132 mesas. Fuente: difusión.

Finalmente, el presidente del JEE de Lambayeque precisó que, si bien el acta se convertirá en una resolución susceptible de apelación, este paso administrativo permite remitir los ejemplares correspondientes al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Este envío es indispensable para que el Pleno del JNE proceda con la posterior proclamación general y el cierre definitivo de las Elecciones Generales 2026.

Sobre el Jurado Electoral Especial de Lambayeque

El JEE de Lambayeque es un órgano de carácter temporal constituido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el proceso de las Elecciones Generales 2026 (2:08). Su función principal es impartir justicia electoral en primera instancia, fiscalizar la legalidad del sufragio y proclamar los resultados de cómputo en su circunscripción administrativa.