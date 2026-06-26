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Juzgados Constitucionales de Chiclayo celebran su tercer aniversario con ceremonia de izamiento

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque celebró el tercer aniversario de los Juzgados Constitucionales de Chiclayo, resaltando la defensa de los derechos fundamentales.

La servidora judicial Vania Chicoma Santos presentó la Resolución de Implementación de los Juzgados Constitucionales. Fuente: difusión.
La servidora judicial Vania Chicoma Santos presentó la Resolución de Implementación de los Juzgados Constitucionales. Fuente: difusión.
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Con una emotiva ceremonia de izamiento y actos protocolares, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque conmemoró el tercer aniversario de los Juzgados Constitucionales de Chiclayo, destacando el compromiso de magistrados y servidores judiciales con la defensa de los derechos fundamentales y el fortalecimiento de la justicia constitucional en la región.

La actividad se inició con el izamiento del Pabellón Nacional, a cargo del presidente encargado de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, doctor Marco Antonio Pérez Ramírez, acompañado por el presidente de la Primera Sala Laboral Permanente, doctor Edwin Figueroa Gutarra, y la servidora judicial Shirley Cayotopa Heredia.

PUEDES VER: Juzgados Constitucionales de Chiclayo cumplen 3 años protegiendo derechos | Lambayeque | La República

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Posteriormente, los asistentes entonaron el Himno Nacional del Perú, reafirmando el sentimiento patriótico y el respeto a los símbolos de la Nación.
Seguidamente, se llevó a cabo el izamiento de la bandera del Poder Judicial, a cargo de los servidores judiciales Laura Daga Abanto, Keyssi Prado Escobar y Christian Chichay Ocaña. El acto protocolar continuó con la entonación del Himno al Poder Judicial, reafirmando los valores y principios que inspiran la labor jurisdiccional.

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Como parte del programa conmemorativo, la servidora judicial Vania Chicoma Santos dio lectura a la Resolución de Implementación de los Juzgados Constitucionales, resaltando el inicio de funciones de estos órganos jurisdiccionales especializados en la tutela de los derechos constitucionales.

Asimismo, se realizó la entrega de presentes a los servidores judiciales Jean Franco García Cubas, reconocimiento otorgado por el presidente encargado de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, doctor Marco Antonio Pérez Ramírez; y a Elías Carlos Velásquez, distinción entregada por la magistrada Lizeth Arteaga Muñoz, en mérito a su compromiso y dedicación al servicio de la institución.

PUEDES VER: Corte de Lambayeque promueve prevención de la violencia en festival cultural de Chiclayo | Lambayeque | La República

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La ceremonia culminó con las palabras alusivas al tercer aniversario a cargo del doctor Roberto Santamaría Inoñán, juez del Segundo Juzgado Constitucional, quien destacó los avances alcanzados durante estos tres años de funcionamiento y reafirmó el compromiso de continuar impartiendo una justicia constitucional célere, especializada y orientada a la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

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