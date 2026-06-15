El hallazgo que sorprende a los arqueólogos en Kuélap: restos humanos, ofrendas y una posible práctica funeraria desconocida

Un descubrimiento en el complejo arqueológico de Kuélap revela una estructura funeraria con restos de cinco individuos y objetos ceremoniales asociados a la cultura Chachapoya. | Foto: Andina/Composición LR

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Un reciente descubrimiento en el complejo arqueológico de Kuélap, en la región Amazonas, ha despertado el interés de especialistas y autoridades culturales. Arqueólogos hallaron una estructura funeraria que contenía restos óseos de cinco individuos junto a objetos ceremoniales, un descubrimiento considerado inédito dentro de este importante monumento asociado a la cultura Chachapoya. La investigación busca revelar quiénes fueron estas personas, qué función cumplía este espacio y qué nuevas pistas ofrece sobre las prácticas rituales desarrolladas en el lugar.

El hallazgo fue realizado en el Área 12 de Kuélap, una zona ubicada en la confluencia de los dos accesos principales del complejo y que nunca antes había sido estudiada de manera sistemática. De acuerdo con los especialistas citados por Andina, la ubicación estratégica de la estructura sugiere que se trataba de un espacio de especial relevancia dentro de la organización ceremonial y social del sitio.

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Una estructura funeraria en un lugar considerado sagrado

Según el estudio publicado por Andina, la estructura descubierta presenta una planta en forma de herradura y fue construida sobre una plataforma elevada. Su posición permitía que fuera observada por quienes ingresaban al complejo desde cualquiera de sus accesos, lo que refuerza la hipótesis de que cumplía una función ceremonial visible para toda la comunidad.

En su interior se recuperaron los restos de cinco personas: cuatro adultos y un infante. Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue que uno de los individuos estaba en posición sedente sobre otros restos óseos. Esta disposición podría indicar que el lugar fue utilizado en más de una ocasión y que existieron distintos momentos de enterramiento dentro de la misma estructura.

Los especialistas también identificaron alteraciones en los restos hallados, un elemento que fortalece la teoría de un uso prolongado del espacio funerario y abre nuevas líneas de investigación sobre las costumbres mortuorias de los antiguos habitantes de Kuélap.

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Ofrendas que revelan conexiones y rituales de los Chachapoya

Junto a los restos humanos se encontraron diversos objetos de gran valor arqueológico. Entre ellos destaca una paccha fitomorfa de estilo inca, que representa un fruto de pacay, además de fragmentos de Spondylus y figuras talladas asociadas a contextos ceremoniales.

La presencia de Spondylus, un molusco proveniente de las costas ecuatorianas, demuestra que los habitantes de Kuélap mantenían vínculos e intercambios con otras regiones andinas. Asimismo, los materiales hallados evidencian la influencia del Tahuantinsuyo durante el Horizonte Tardío y permiten comprender mejor las relaciones entre los Chachapoya y los incas.

Las investigaciones continúan en el Área 12 y los especialistas esperan que los próximos análisis permitan reconstruir con mayor precisión el significado de esta estructura funeraria, considerada uno de los descubrimientos más importantes realizados en Kuélap en los últimos años.