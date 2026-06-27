Metropolitano, Metro de Lima y corredores complementarios operarán con horario especial este feriado 29 de junio: conoce los detalles

El Metropolitano, Línea 1 y 2 del Metro y los corredores complementarios tendrán un horario especial este feriado 29 de junio. | Foto: composición LR

El Metropolitano, Línea 1 y 2 del Metro y los corredores complementarios tendrán un horario especial este feriado 29 de junio. | Foto: composición LR

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Este lunes 29 de junio se celebra el feriado nacional por el Día de San Pedro y San Pablo, una festividad del calendario religioso peruano dedicada a dos figuras centrales del cristianismo. En ese contexto, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), anunció la programación especial de los servicios de transporte público que operarán en Lima y Callao durante esta jornada.

Las autoridades recomendaron a los usuarios tomar previsiones durante sus desplazamientos, ya que la operación del transporte público variará según el tipo de servicio y la demanda habitual de pasajeros en la ciudad. Estas medidas buscan garantizar la continuidad del servicio durante el feriado sin afectar la movilidad en los principales corredores urbanos.

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Horarios del Metropolitano, Metro de Lima y otros servicios de transporte público durante el feriado 29 de junio

Este es el horario de atención para cada uno de los transportes públicos en Lima y Callao, según la ATU.