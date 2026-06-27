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Metropolitano, Metro de Lima y corredores complementarios operarán con horario especial este feriado 29 de junio: conoce los detalles

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó sobre el horario especial de los servicios de transporte, como el Metropolitano, que variarán según la demanda de pasajeros en la ciudad.

El Metropolitano, Línea 1 y 2 del Metro y los corredores complementarios tendrán un horario especial este feriado 29 de junio.
El Metropolitano, Línea 1 y 2 del Metro y los corredores complementarios tendrán un horario especial este feriado 29 de junio. | Foto: composición LR
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Este lunes 29 de junio se celebra el feriado nacional por el Día de San Pedro y San Pablo, una festividad del calendario religioso peruano dedicada a dos figuras centrales del cristianismo. En ese contexto, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), anunció la programación especial de los servicios de transporte público que operarán en Lima y Callao durante esta jornada.

Las autoridades recomendaron a los usuarios tomar previsiones durante sus desplazamientos, ya que la operación del transporte público variará según el tipo de servicio y la demanda habitual de pasajeros en la ciudad. Estas medidas buscan garantizar la continuidad del servicio durante el feriado sin afectar la movilidad en los principales corredores urbanos.

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Horarios del Metropolitano, Metro de Lima y otros servicios de transporte público durante el feriado 29 de junio

Este es el horario de atención para cada uno de los transportes públicos en Lima y Callao, según la ATU.

  • Transporte regular: de 4:30 a. m. a 12:00 a. m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio.
  • Taxis autorizados: funcionarán las 24 horas del día.
  • Corredores complementarios: atenderán de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. con sus servicios habituales.
  • Aerodirecto: operará en sus rutas y horarios habituales.
  • Línea 1 del Metro: operará de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., con una frecuencia de paso de trenes de 5 a 12 minutos, dependiendo de la franja horaria.
  • Línea 2 del Metro: funcionará en su horario habitual de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.
  • Metropolitano: funcionarán los servicios regulares A, B y C de 5 a. m. a 10 p. m., el servicio Expreso 1 de 6:00 a. m. a 9 p. m. y el Expreso 5 de 6 a. m. a 8 p. m. Los buses alimentadores operarán hasta las 11 p. m.
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