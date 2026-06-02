Estudia gratis, obtén un título a nombre de la Nación y una certificación internacional en Canadá: instituto de las FF.AA. abre proceso de admisión 2026-II

Licenciados de las Fuerzas Armadas y jóvenes en el Servicio Militar pueden postular al proceso de admisión 2026-II del IESTPFFAA, que ofrece 600 vacantes en carreras técnico-profesionales. | Foto: Facebook IESTPFFAA

Licenciados de las Fuerzas Armadas y jóvenes en el Servicio Militar pueden postular al proceso de admisión 2026-II del IESTPFFAA, que ofrece 600 vacantes en carreras técnico-profesionales. | Foto: Facebook IESTPFFAA

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Los licenciados de las Fuerzas Armadas y los jóvenes que actualmente cumplen el Servicio Militar Voluntario ya pueden postular al proceso de admisión 2026-II del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas (IESTPFFAA). La convocatoria ofrece 600 vacantes para estudiar una carrera técnico-profesional de manera gratuita y sin límite de edad para los postulantes.

Además de obtener un título a nombre de la Nación, los estudiantes podrán acceder a una certificación internacional gracias a un convenio que mantiene la institución con una empresa canadiense.

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Admisión 2026-II: inscripciones abiertas y 12 carreras disponibles

El proceso de inscripción permanecerá abierto hasta el 16 de junio y se realiza de forma virtual. El examen de admisión se desarrollará los días 20 y 21 de junio para facilitar la participación de postulantes que se encuentren de servicio o en comisión, según explicó a la Agencia Andina la jefa de Relaciones Interinstitucionales del instituto, Cintia Sandoval.

La convocatoria incluye 12 especialidades vinculadas a sectores con alta demanda laboral, entre ellas Mecánica Automotriz, Explotación Minera, Computación e Informática, Construcción Civil, Electrónica Industrial, Hotelería y Turismo, Industrias de Alimentos y Bebidas, Geodesia y Topografía, entre otras. Las clases comenzarán el próximo 4 de agosto y se ofrecerán en turnos de mañana y tarde.

Certificación internacional, bolsa laboral y formación gratuita

Uno de los principales atractivos del instituto es que la enseñanza es financiada por el Estado. Los estudiantes solo deberán asumir el costo de la matrícula una vez obtenida la vacante. Además, contarán con acceso a laboratorios especializados, simuladores de maquinaria pesada, enseñanza de inglés y programas de tutoría.

El IESTPFFAA también mantiene convenios con empresas e instituciones para facilitar prácticas preprofesionales y oportunidades de empleo para sus egresados. Según indicó Ronald Medina a la Agencia Andina, la institución recibe cada año a más de 3.000 postulantes de distintas regiones del país y busca seguir impulsando la formación técnica especializada para quienes han servido en las Fuerzas Armadas.