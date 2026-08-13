Actriz Lucy Davis, de la serie ‘The Office’, anuncia que padece cáncer incurable a los 53 años
La actriz británica Lucy Davis, recordada por su papel en 'The Office', reveló que padece cáncer de mama en etapa 4 con metástasis en los huesos. A sus 53 años, contó que la enfermedad es incurable y explicó cómo afronta este difícil momento.
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La actriz británica Lucy Davis, conocida por interpretar a Dawn Tinsley en la versión original de 'The Office', sorprendió a sus seguidores al revelar que atraviesa un delicado momento de salud. A sus 53 años, la artista contó que fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa 4, enfermedad que se extendió a otras partes de su cuerpo.
Davis decidió hacer público su diagnóstico después de mantenerlo en privado durante aproximadamente un año y medio. La actriz explicó que su cáncer es incurable y que actualmente enfrenta la enfermedad con una actitud serena, mientras continúa enfocada en su carrera y en disfrutar de su vida.
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Lucy Davis reveló que su cáncer de mama hizo metástasis
La actriz explicó que su diagnóstico corresponde a un cáncer de mama en etapa 4 que se extendió a los huesos, específicamente a la columna, la cadera derecha y las costillas. Según contó, inicialmente notó una pequeña zona endurecida en uno de sus senos, pero estuvo a punto de no acudir al médico para revisarla.
Davis también señaló que, debido al avance de la enfermedad, ya no puede someterse a quimioterapia. Además, contó que los dolores provocados por el cáncer han afectado su movilidad y que en algunas ocasiones necesita utilizar una silla de ruedas para desplazarse.
La actriz de 'The Office' asegura que no tiene miedo
Pese a la gravedad de su diagnóstico, Lucy Davis aseguró que no siente miedo ante lo que pueda ocurrir. La intérprete manifestó que se encuentra en paz con su situación y que desea aprovechar el tiempo que tiene para continuar haciendo las cosas que disfruta.
La actriz también aprovechó su revelación para pedir a sus seguidores que presten atención a cualquier cambio que detecten en su cuerpo y no posterguen una consulta médica. Davis, además, expresó su deseo de continuar trabajando, pues considera que la actuación sigue siendo una de las grandes alegrías de su vida.