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Atacan otra tienda vinculada a Tío Fritz: vigilante queda herido de bala en Los Olivos

Dos hombres llegaron a pie hasta la tienda FZ Premium y dispararon. El agente de seguridad recibió un impacto de bala y fue llevado de emergencia al hospital Cayetano Heredia.

Atacan otra tienda vinculada a Tío Fritz en Los Olivos
Atacan otra tienda vinculada a Tío Fritz en Los Olivos | Foto: Difusión
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Un nuevo ataque armado se registró este lunes contra un establecimiento vinculado al empresario de zapatillas conocido como Tío Fritz. Esta vez, delincuentes dispararon contra la tienda FZ Premium, ubicada en la avenida Alfredo Mendiola, en el distrito de Los Olivos, dejando herido al vigilante del local.

Según cámaras de seguridad, dos sujetos que se desplazaban a pie llegaron hasta el establecimiento, y uno de ellos sacó un arma de fuego de una mochila, disparando reiteradas veces contra el local. Durante el ataque resultó herido Micky Randy Pulido Rupay (44), vigilante del local, quien fue trasladado de emergencia al hospital Cayetano Heredia.

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La Policía Nacional del Perú (PNP) inició las investigaciones para identificar a los responsables y establecer el móvil del atentado.

Los delincuentes llegaron caminando hasta que uno de ellos sacó un arma y disparó

Los delincuentes llegaron caminando hasta que uno de ellos sacó un arma y disparó

PUEDES VER: Tío Fritz: atacan a hombre en la puerta del negocio de conocido empresario en Cercado de Lima

lr.pe

Segundo ataque en pocos días

El pasado 26 de junio, un hombre fue baleado en la puerta de otro negocio vinculado al conocido comerciante de zapatillas en el Cercado de Lima. En imágenes de las cámaras de seguridad de la zona se observa que dos personas llegaron a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió y disparó contra la víctima, que se encontraba revisando su celular, recostada sobre una camioneta estacionada fuera del establecimiento.

Tras el ataque, el hombre quedó tendido en el lugar. Según información preliminar, el herido, identificado como Andrés Meza Echajalla, amigo del Tío Fritz, fue trasladado al Hospital Nacional Dos de Mayo y se encuentra fuera de peligro. La PNP no descartó que ese ataque esté relacionado con un presunto caso de extorsión debido a las amenazas que el establecimiento, dedicado a la venta de ropa y zapatillas, habría recibido anteriormente.

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