Perú - Argentina: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por el Mundial sub 17 de Vóley 2026

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La selección peruana de vóley sub 17 afrontará un nuevo partido en el Mundial sub 17 de Vóley 2026. La ‘blanquirroja’ jugará ante su similar de Argentina el próximo viernes 14 de agosto, desde las 10.00 a. m. (hora peruana). Este duelo se llevará a cabo en Santiago de Chile.

Luego de haber caído ante Italia en los 8vos de final, las dirigidas por el brasileño Marcello Bencardino jugarán para llegar al noveno lugar del torneo. El cuadro dirigido por Marcello Bencardino enfrentará a Argentina, selección que también perdió ante Estados Unidos en su último partido.

PUEDES VER: Boxeadora peruana lleva dos meses detenida en Estados Unidos y familia pide ayuda para su liberación

¿A qué hora juegan Perú vs Argentina por el Mundial de Vóley Sub 17?

Este encuentro se disputará el viernes 14 de agosto e iniciará a las 10.00 a. m. (hora peruana). Si no te encuentras en Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

México: 9.00 a. m.

Colombia y Ecuador: 10.00 a. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 11.00 a. m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 12.00 p. m.

España: 5.00 p. m.

¿Dónde se jugará el partido Perú vs Argentina?

El cotejo entre las selecciones de Perú y Argentina se realizará en Santiago de Chile.

¿Dónde ver Perú vs Argentina por el Mundial de Vóley?

El enfrentamiento entre peruanas y argentinas será transmitido EN VIVO por televisión a través de la señal de Latina (Canal 2 y 702 en HD).

¿Cómo ver Perú vs Argentina ONLINE?

Si deseas ver el Perú vs Argentina online gratis por internet, puedes ingresar a la aplicación de Latina TV y la plataforma VBTV de la Volleyball World. Además, puedes seguir la cobertura del duelo a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este duelo.