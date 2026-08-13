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Erick García, extrabajador de Del Barrio Producciones —la compañía de Michelle Alexander— decidió pronunciarse sobre la denuncia que lo señala por un polémico casting. A través de ‘Magaly TV, la firme’, el acusado intentó dar su versión en el mismo reportaje donde la actriz Patricia Villareal mostró imágenes grabadas en su propio departamento y relató detalles del caso; sin embargo, sus declaraciones terminaron provocando la indignación de Magaly Medina y de la audiencia del programa.

La acusación de Villareal generó impacto inmediato desde que se difundió el avance televisivo, lo que motivó el rápido pronunciamiento de Del Barrio Producciones y de su CEO, Michelle Alexander. La productora precisó que García se desempeñaba como asistente de dirección y que fue separado de manera inmediata luego de recibir la denuncia.

Extrabajador de Michelle Alexander indigna con su respuesta tras denuncia

El programa de la popular ‘Urraca’ intentó contactarlo en un primer momento por chat; sin embargo, el extrabajador indicó que no podía hablar en ese momento y expresó su incredulidad al ser retirado de la empresa.

Más adelante, cuando finalmente se comunicó por llamada con el reportero de ‘Magaly TV, la firme’, confirmó que le hizo el casting a la joven en su departamento con un celular. No obstante, aseguró que la situación había sido de mutuo acuerdo y que no ocurrió nada más allá de lo que mostraban las grabaciones. Además, alegó que esa audición no estaba vinculada con Del Barrio Producciones: “Sí, es verdad. Quiero aclarar algo: es una propuesta, aceptó y no pasó absolutamente nada más. Como verás en las imágenes, no ha pasado absolutamente nada más. Es una cosa fuera de mi trabajo”, aseguró.

Al ser increpado por la intención de realizar esa audición en las condiciones mostradas en el video, García insistió en que la actriz estuvo de acuerdo: “Yo propuse un cortometraje, le conté cómo era la figura, aceptó y le dije esto, lo otro… Me dijo: ‘Ok’. Hice las fotos y nada más”, agregó.

Finalmente, dejó entrever su incredulidad ante la decisión de Del Barrio de retirarlo de la empresa: “No tiene nada que ver la empresa; sin embargo, la empresa ya me separó y yo no entendía por qué”, sentenció.

Por su parte, Patricia Villareal relató en ‘Magaly TV, la firme’ que conoció a García como director en un set de Del Barrio, aunque solo de vista. La joven, ingeniera y actriz formada en los talleres de la productora, contó que entabló comunicación con él mientras trabajaba como extra en ‘Señora del destino’. Según su versión, le entregó su número cuando él se lo pidió, pues le aseguró que estaba encargado de una próxima producción.

Tras varias conversaciones, finalmente acordaron que él acudiría a su departamento para realizarle una audición. Sin embargo, en el lugar comenzó a sospechar de su conducta por los pedidos que le hacía. Villareal incluso comentó que llegó a temer por su seguridad y que, al percatarse de la cámara de vigilancia en la sala, García la increpó por no haberle advertido y le dijo que, de haberlo sabido, habría preferido alquilar otro espacio.