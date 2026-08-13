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Christian Ramos se pronunció sobre la polémica que generó Paolo Guerrero luego de responder a los cuestionamientos que recibió por su rendimiento con Alianza Lima. El exdefensor de la selección peruana consideró que su excompañero se equivocó al reaccionar de esa manera ante las críticas.

La reacción de Guerrero ocurrió después del empate 1-1 entre Alianza Lima y Sport Boys por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El delantero había sido cuestionado por su desempeño y por su posición dentro del equipo de Pablo Guede, por lo que utilizó sus redes sociales para responder a quienes opinaban sobre los partidos que debía disputar.

Christian Ramos cuestionó a Paolo Guerrero por responder a sus críticos

En una de las recientes emisiones del programa La Jugada Good, la ‘Sombra’ fue consultado por las declaraciones del ‘Depredador’ y no dudó en cuestionar su decisión de responder públicamente a sus detractores.

“Para mí Paolo se equivocó, porque Paolo es una persona de experiencia, de 42 años, ha jugado en todos lados”, señaló el exdefensor de la selección peruana.

Asimismo, Ramos consideró que Guerrero conoce perfectamente la dinámica de las críticas en el fútbol y aprovechó para darle un consejo tras lo ocurrido.

“Sabe que el hincha es así. Sabe que las redes sociales son así, sabe que de fútbol hablan todos, y él sabe muy bien eso. Caer en eso está mal. Paolo tiene que dedicarse a jugar y tratar de hacer goles para que su equipo gane y que él se sienta mejor”, sostuvo.

¿Qué dijo Paolo Guerrero tras las críticas por su rendimiento?

Luego del empate ante Sport Boys, que terminó 1-1 en el Estadio Nacional, el excapitán de la selección peruana utilizó su cuenta de Instagram para responder a quienes cuestionaban su rendimiento y opinaban sobre los partidos en los que debía participar. Su mensaje fue interpretado como una respuesta a los comentarios que había recibido en redes sociales.

“Ahhh listo. Ahora todos son entrenadores, opinan y comentan qué partido yo debería jugar. Existe cada personaje que nunca jugó, o si jugó fue malísimo, y quieren opinar de mí. Ya esto cada día está peor”, escribió el atacante blanquiazul.

En la misma publicación, Guerrero cuestionó a quienes, según él, buscan generar contenido en redes sociales a costa de sus críticas y aseguró que intentan desestabilizar al equipo.

“Saquemos a esta gente que no le aporta nada al fútbol peruano […] y de pronto las viudas que los pesetean por montar un video en redes a querer desestabilizar. Contra todos”, agregó.