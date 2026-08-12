Es falso que el terremoto en Colombia haya provocado la actividad del volcán Puracé: ya presentaba actividad desde julio

LO FALSO:

En redes sociales circulan publicaciones que afirman que el terremoto ocurrido en Colombia provocó la actividad del volcán Puracé.

LO VERDADERO:

El Servicio Geológico Colombiano aclaró el 10 de agosto que el terremoto registrado en San José del Palmar, Chocó, no estaba relacionado con la actividad del volcán Puracé.

Los reportes oficiales muestran que el incremento de la actividad del Puracé ya había comenzado antes del terremoto.

En el contexto del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el 10 de agosto, comenzaron a circular publicaciones que relacionan el movimiento telúrico con la actividad del volcán Puracé. Los posts presentan imágenes y videos de emisiones de ceniza y gases del volcán como una consecuencia del sismo y sugieren que el terremoto habría provocado su actividad.

Viral en redes. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

El 10 de agosto, tras el terremoto, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) aclaró que el sismo registrado en San José del Palmar, Chocó, no estaba relacionado con la actividad del volcán Puracé. La entidad señaló que el comportamiento del volcán correspondía a un proceso que ya venía monitoreando desde semanas atrás. Esta aclaración contradice directamente la afirmación difundida en los posts de que el movimiento telúrico provocó la actividad del Puracé.

Comunicación oficial de SGC. Foto: Servicio Geológico Colombiano

De hecho, los reportes oficiales permiten comprobar esta cronología. El 1 de agosto, el SGC había informado que elevó de amarillo a naranja el nivel de alerta del Puracé debido a un incremento de su actividad que se venía registrando desde el 20 de julio, con un aumento de la sismicidad y emisiones de ceniza y gases.

Boletín extraordinario del 1 de agosto. Foto: Servicio Geológico Colombiano

Además, en su boletín del 4 de agosto, seis días antes del terremoto, reportó nuevas emisiones de ceniza y actividad sísmica asociada al movimiento de fluidos dentro del volcán. Por ello, los registros oficiales demuestran que la actividad volcánica ya estaba en curso antes del terremoto.

Boletín diario del 4 de agosto. Foto: Servicio Geológico Colombiano

Así, la cronología de los reportes oficiales, junto con la aclaración del organismo encargado de vigilar la actividad volcánica, contradice la afirmación difundida en los posts de que el terremoto provocó la actividad del Puracé.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales circuló una publicación que relacionaba la actividad del volcán Puracé con el terremoto ocurrido en Colombia el 10 de agosto. Sin embargo, los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC) muestran que el volcán ya presentaba un incremento de actividad desde el 20 de julio, mientras que la entidad aclaró que el sismo de San José del Palmar, Chocó, no estaba relacionado con el comportamiento del Puracé. Por ello, es falso que el terremoto haya provocado la actividad del volcán.

