Es falso que se pueda predecir la fecha y hora de un terremoto, como afirmó audio viral

El 12 de agosto de 2026 se difundió en redes sociales, especialmente en WhatsApp, un audio en el que un hombre advertía sobre un supuesto terremoto de magnitud 8,8 que podría ocurrir en Lima entre las 3:30 y 4:30 p. m. Además, afirmó que en la Marina de Guerra del Perú se estaría hablando de una alerta y pidió a sus familiares —a quienes aparentemente dirigía el audio— mantenerse atentos y compartir la información.

Como supuesto sustento, mencionó que se habrían registrado alrededor de 33 temblores en diferentes lugares del país y que estos estarían relacionados con la posibilidad de que ocurra un sismo de mayor magnitud. Sin embargo, el audio no incluía ninguna comunicación oficial de la Marina de Guerra del Perú o alguna otra fuente que respalde la afirmación. Se trataba únicamente del relato de una persona.

Además, el mensaje proporcionaba datos específicos sobre un posible terremoto, como una magnitud y horario determinados. No obstante, este tipo de información no puede conocerse con anticipación. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha señalado en reiteradas ocasiones que los sismos no pueden predecirse con exactitud, por lo que no es posible determinar previamente el día, la hora, el lugar ni la magnitud de un evento sísmico.

Los sismos no se pueden predecir (1). Fuente: IGP | Composición: LR

Los sismos no se pueden predecir (2). Fuente: IGP

La propia Marina de Guerra del Perú también aclaró esta situación a través de un comentario publicado en su página oficial de Facebook: “Un audio reenviado que atribuya a la Institución una hora o magnitud determinada y que no haya sido publicado en estos medios no corresponde a información oficial”.

Marina de Guerra del Perú a través de Facebook (1). Fuente: Marina de Guerra del Perú

Posteriormente, emitió un comunicado oficial: “Ante la circulación de un falso audio y un falso comunicado atribuidos a un supuesto personal naval, en los que se anuncia un posible movimiento sísmico, la Marina de Guerra del Perú exhorta a la población a no dejarse alarmar ni compartir información de fuentes no oficiales. La Marina de Guerra del Perú no ha emitido dicha información”.

Marina de Guerra del Perú a través de Facebook (2). Fuente: Marina de Guerra del Perú

A ello se suma la declaración del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) del Callao a través de sus canales oficiales: “Esta información es falsa”. Asimismo, recomendó a la población no difundir ni compartir audios o mensajes de origen desconocido que puedan generar alarma y, por el contrario, informarse únicamente a través de su cuenta y las de la Marina de Guerra del Perú, IGP e INDECI.

COER Callao a través de X. Fuente: COER Callao

Por último, el Ministerio de Defensa también se pronunció al respecto: “La información que circula sobre un supuesto terremoto de magnitud 8,8 en la ciudad de Lima no es verdadera. Exhortamos a la ciudadanía a informarse únicamente por canales oficiales y no difundir audios de origen desconocido”.