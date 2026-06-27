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¿Tu celular puede avisarte antes de un terremoto en Perú? Así funciona la alerta sísmica de Google que se activó en Venezuela

La alerta sísmica de Google, disponible también en Perú, logró emitir notificaciones segundos antes del terremoto registrado en Venezuela. Conoce cómo funciona este sistema en Android, qué tan preciso es y qué pasos debes seguir para activarlo en tu celular.

Conoce cómo activar la alerta sísmica de Google en tu celular para avistar de un terremoto en Perú.
Conoce cómo activar la alerta sísmica de Google en tu celular para avistar de un terremoto en Perú. | Foto: composición LR
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El doble terremoto en Venezuela reavivó el interés por las herramientas tecnológicas diseñadas para alertar a la población ante movimientos telúricos. Entre ellas destaca Android Earthquake Alerts System, la plataforma desarrollada por Google que utiliza millones de teléfonos Android para detectar actividad sísmica y enviar avisos automáticos a usuarios ubicados en zonas cercanas al evento.

La tecnología volvió a ganar visibilidad luego de que usuarios en distintas zonas de Venezuela reportaran haber recibido notificaciones relacionadas con el sismo. A partir de ello, en países como Perú surgió nuevamente el interés por conocer si Google puede advertir, a través de un teléfono móvil, sobre la llegada de un terremoto con algunos segundos de anticipación, como habría resultado útil durante eventos de gran magnitud como el terremoto de Pisco de 2007, y cuáles son los requisitos para acceder a esta función disponible en dispositivos Android compatibles.

PUEDES VER: UNI: Tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 en Venezuela, estos son los distritos de Lima más vulnerables ante un gran sismo, según el CISMID

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Así puedes activar las alertas de sismo y terremoto de Google en tu celular

Google incorporó esta herramienta dentro de Android para que los usuarios puedan recibir avisos cuando se detecte actividad sísmica relevante cerca de su ubicación aproximada. La función requiere conexión a internet mediante datos móviles o Wi-Fi y puede gestionarse directamente desde la configuración del dispositivo.

Para habilitar o deshabilitar las alertas, sigue estos pasos:

  • Abre la aplicación Configuración de tu teléfono Android.
  • Ingresa a Seguridad y emergencia.
  • Selecciona Alertas de terremotos.
  • Activa o desactiva la opción según tu preferencia.

Si tu equipo no muestra el menú “Seguridad y emergencia”, también puedes encontrar la función mediante esta ruta:

  • Entra a Configuración.
  • Pulsa Ubicación.
  • Accede a Avanzada.
  • Selecciona Alertas de terremotos.
  • Activa o desactiva el servicio.

PUEDES VER: Perdió la vida para salvar a nuestra hija de un año: futbolista Héctor Bello confirma la muerte de su esposa tras el terremoto en Venezuela

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Google, alerta sísmica, Perú

Alerta de sismo de Google

¿Cómo funciona la alerta sísmica de Google?

El sistema desarrollado por Google convierte los teléfonos Android en una extensa red de detección sísmica. Para ello aprovecha los acelerómetros incorporados en los dispositivos, sensores capaces de registrar movimientos y vibraciones. Cuando varios equipos situados en una misma zona detectan patrones similares, la información es analizada para determinar si corresponde a un terremoto.

Si el evento es validado, se generan notificaciones dirigidas a los usuarios que podrían verse afectados. El tipo de aviso depende de factores como la intensidad estimada del movimiento y la distancia respecto al epicentro. En algunos casos se trata de alertas informativas, mientras que en situaciones de mayor riesgo pueden aparecer advertencias de alta prioridad en toda la pantalla. Aunque la herramienta no predice terremotos, sí puede proporcionar segundos valiosos antes de que lleguen las ondas más fuertes, permitiendo a las personas tomar medidas de seguridad básicas.

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