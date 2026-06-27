Poder Judicial inicia ejecución de sentencia para que Reniec pague más de S/200 mil a Dina Boluarte

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El proceso judicial que Dina Boluarte inició contra el Reniec entró en su etapa de cumplimiento. El Sexto Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima dispuso ejecutar la sentencia que obliga a la entidad a pagar más de S/200 mil a la exmandataria por beneficios laborales derivados de la relación laboral que mantuvo con la institución durante varios años.

La resolución judicial establece que el Reniec deberá adoptar las acciones necesarias para hacer efectivo el pago. El juzgado también advirtió que, si la entidad incumple el mandato, podrá iniciar una ejecución forzada y establecer las responsabilidades correspondientes para el titular del pliego.

TE RECOMENDAMOS ROBERTO BURNEO VS. RAFAEL LÓPEZ ALIAGA + VENEZUELA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Secretario general de la ONPE denuncia alteración de datos y manipulación de sus equipos de cómputo

La suma reconocida supera los S/213.000. Ese monto incluye S/61.265 por Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), además de pagos por gratificaciones, vacaciones, escolaridad y otros beneficios laborales. Sin embargo, el concepto correspondiente a beneficios colectivos todavía deberá ser actualizado por un perito judicial antes de que se determine la cifra definitiva de ese rubro.

La decisión judicial ejecuta el fallo emitido por la Corte Suprema en octubre de 2025. Esa resolución puso fin al proceso y dejó firme el derecho de Boluarte a cobrar los beneficios reconocidos, aunque modificó parte del cálculo realizado por las instancias anteriores.

PUEDES VER: ONPE informa que camión incendiado en Canta trasladaba material de la primera vuelta

¿Por qué la Corte Suprema redujo el monto reconocido a Dina Boluarte?

La demanda presentada por la exjefa de Estado tenía un monto inicial superior a los S/428.000. En las primeras etapas del proceso, el Poder Judicial reconoció una parte importante de ese pedido. Sin embargo, el caso llegó a la Corte Suprema después de que el Reniec cuestionara algunos de los beneficios incluidos en la liquidación.

La entidad sostuvo que Boluarte ocupó un cargo de confianza durante parte de su permanencia en el organismo. Según ese argumento, no le correspondía recibir beneficios establecidos en convenios colectivos mientras ejerció esas funciones, ya que ese tipo de cargos no forma parte del régimen sindical.

La Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria acogió parcialmente ese planteamiento. Por esa razón, redujo el monto reconocido y fijó una suma definitiva de S/213.174,63. Además, ordenó excluir los beneficios sindicales correspondientes al periodo en que desempeñó funciones de confianza.

PUEDES VER: Fujimorismo liderará las juntas preparatorias del Senado y la Cámara de Diputados para instalar el nuevo Congreso

Reniec deberá cumplir la sentencia conforme al procedimiento establecido

Tras conocerse el fallo de la Corte Suprema el año pasado, la jefa del Reniec, Carmen Velarde, informó que la institución respetaría la decisión judicial. No obstante, explicó que el desembolso dependería del procedimiento interno que sigue la entidad para atender las sentencias firmes.

La funcionaria señaló que cada resolución judicial pasa por una comisión encargada de programar los pagos de acuerdo con el principio de antigüedad. Es decir, el cumplimiento no responde únicamente a la fecha del fallo, sino también al orden en que se encuentran los procesos pendientes de ejecución.

Con la resolución emitida por el Sexto Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima, el expediente avanzó a la fase de ejecución. Ahora corresponde que el Reniec cumpla con las disposiciones judiciales y complete el procedimiento para cancelar los beneficios laborales reconocidos a la exmandataria.