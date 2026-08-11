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El cinturón sísmico de 40.000 km que rodea a más de 20 países, incluido Perú, y concentra el 90% de los terremotos del mundo

Se extiende desde el sur de Sudamérica hasta Nueva Zelanda y también concentra el 75% de los volcanes activos del planeta

Conocido como el Anillo de Fuego, este territorio abarca desde Sudamérica hasta Nueva Zelanda y agrupa más de 450 volcanes activos.
Conocido como el Anillo de Fuego, este territorio abarca desde Sudamérica hasta Nueva Zelanda y agrupa más de 450 volcanes activos. | Ilustración LR/National Geographic/ChatGPT
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El Cinturón de Fuego del Pacífico abarca una gigantesca franja tectónica de 40.000 kilómetros que rodea este océano. Esa convulsa zona sísmica impacta a más de 20 naciones, entre las que destacan Perú, Chile, México, Japón, Filipinas y Nueva Zelanda, por su alta propensión a desencadenar los terremotos y erupciones volcánicas más potentes del planeta.

Dicho territorio agrupa cerca del 90% de los sismos del mundo y un 75% de los volcanes activos, de acuerdo con datos de National Geographic. Lejos de ser una falla única o uniforme, su descomunal dinamismo es el resultado del constante choque entre múltiples placas tectónicas que bordean las costas pacíficas.

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¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico y por qué origina los peores terremotos?

El Cinturón de Fuego, conocido también como Anillo de Fuego o franja circumpacífica, abarca una herradura de 40.250 kilómetros alrededor del océano Pacífico. Datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) confirman que esa gigantesca red se despliega desde el sur de Sudamérica hasta Nueva Zelanda, con paso previo por la costa occidental de Norteamérica, el estrecho de Bering y Japón. Su extenso trayecto agrupa más de 450 estructuras volcánicas.

La peligrosidad de la placa de Nazca no radica en la placa misma, sino en la enorme acumulación de energía que genera su movimiento constante. Foto: AFP

La peligrosidad de la placa de Nazca no radica en la placa misma, sino en la enorme acumulación de energía que genera su movimiento constante. Foto: AFP

Su origen responde al desplazamiento continuo de la litosfera terrestre. En esos bordes convergentes ocurre la subducción, un fenómeno donde la placa cortical más pesada colisiona y se hunde bajo la liviana. La NOAA detalla que dicha presión derrite el material rocoso profundo, el cual emerge hacia la corteza en forma de magma.

Las sacudidas telúricas suceden tras la acumulación masiva de presión entre las masas subterráneas trabadas. Al romperse la resistencia, la fuerza guardada se expulsa de golpe. Por esta razón, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) define este sector como "la zona sísmica y volcánica más activa del mundo". En territorio peruano, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) señala que el choque de la placa de Nazca debajo de la Sudamericana impulsó la elevación de la cordillera de los Andes.

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¿Qué países integran el Cinturón de Fuego y por qué difieren los sismos de Colombia y Venezuela?

El Cinturón de Fuego del Pacífico abarca más de dos docenas de Estados a lo largo del litoral americano y del océano Pacífico, aunque carece de límites geopolíticos oficiales. Esa franja sísmica no circunda por completo a cada territorio, sino que sus márgenes tectónicos bordean o cruzan las distintas demarcaciones continentales e insulares. Por tal razón, las clasificaciones varían según incluyan o no archipiélagos y zonas limítrofes.

  • Sudamérica: Chile, Perú, Ecuador y Colombia.
  • Centroamérica: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala.
  • Norteamérica: México, Estados Unidos y Canadá.
  • Asia: Rusia, Japón, Filipinas e Indonesia.
  • Oceanía y Pacífico occidental: Timor Oriental, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Vanuatu, Tonga, Samoa y Nueva Zelanda.

Respecto a los eventos telúricos de 2026 en Sudamérica, las sacudidas registradas en Colombia y Venezuela respondieron a mecanismos geológicos totalmente independientes. El movimiento telúrico colombiano de magnitud 7,4, ocurrido el 10 de agosto a 103 kilómetros de profundidad, derivó de la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana. Por el contrario, los temblores venezolanos del 24 de junio resultaron de fallas superficiales por fricción entre el bloque Caribe y la masa continental. "No existe relación entre ambos eventos porque obedecen a dinámicas diferentes", concluyó el Servicio Geológico Colombiano.

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