Voraz incendio en Barrios Altos consume una antigua quinta y afecta a 10 familias del Centro de Lima

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Un incendio de código tres registrado alrededor de la 1:40 a. m. de este martes 9 de junio destruyó diez viviendas de una quinta ubicada en la cuadra 13 del jirón Áncash, en Barrios Altos, frente al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN), en el Cercado de Lima. El siniestro dejó a varias familias damnificadas y movilizó a 13 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que trabajaron durante varias horas para controlar las llamas. Las autoridades descartaron víctimas mortales y personas heridas.

La emergencia ocurrió en la quinta Virgen de la Puerta, un conjunto de antiguas construcciones con estructuras y techos vulnerables al fuego. Según los primeros reportes, las llamas destruyeron por completo cinco viviendas ubicadas en el lado izquierdo y otras cinco en el lado derecho del inmueble. Algunos residentes presentaron malestares por inhalación de humo y realizaron esfuerzos para rescatar pertenencias y poner a salvo a sus familiares.

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“Son cerca de 60 viviendas; 10 de ellas han resultado afectadas. No hemos tenido ningún reporte de personas afectadas”, explicó Marco Pajuelo, jefe de Bomberos de Lima Centro, a los medios.

Evaluación de daños y apoyo a damnificados

Tras controlar y extinguir el incendio, los bomberos culminaron sus labores, mientras personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima permaneció en la zona para coordinar la atención de la emergencia. Durante la mañana, los especialistas realizaron una evaluación técnica y determinaron que la quinta será declarada no habitable debido al daño estructural y al riesgo de colapso.

Las autoridades anunciaron la entrega de apoyo humanitario para los damnificados, con la distribución de alimentos y la coordinación de una reubicación temporal. Mientras tanto, varios vecinos se trasladaron a viviendas de familiares y conocidos. La Policía Nacional mantiene resguardada la zona y las causas del incendio continúan bajo investigación.

Colegio República de Guatemala reportó daños en el toldo del patio. Foto: Captura América.

Preocupa situación de colegio colindante

La cercanía de la institución educativa República de Guatemala, ubicada junto a la quinta afectada, genera preocupación entre vecinos y autoridades. El colegio, que atiende a estudiantes de nivel inicial y primaria, registró daños en el toldo del patio, además de aniegos provocados por el agua utilizada durante las labores de extinción. Las autoridades realizarán una inspección técnica para determinar el estado de la infraestructura y definir si las clases podrán reanudarse con normalidad en las próximas horas.