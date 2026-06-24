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Asesinan a trabajadora del GORE Callao mientras pintaba colegio en asentamiento humano José Boterín

El crimen ocurrió tras un reciente ataque armado en la misma zona dirigido contra un entrenador de fútbol infantil. Vecinos de José Boterín denuncian la creciente inseguridad por falta de iluminación y patrullaje.

Una mujer, Yanet del Pilar Díaz Cruz, fue asesinada a balazos en el Callao mientras trabajaba en un colegio. Un sicario la interceptó y disparó a quemarropa.
Una mujer, Yanet del Pilar Díaz Cruz, fue asesinada a balazos en el Callao mientras trabajaba en un colegio. Un sicario la interceptó y disparó a quemarropa. | Difusión
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Una mujer identificada como Yanet del Pilar Díaz Cruz (47), trabajadora del Gobierno Regional del Callao, fue asesinada a balazos la mañana de este martes en el asentamiento humano José Boterín, cerca del colegio José Abelardo Quiñónez, en el Callao. Según testigos, la víctima realizaba trabajos de pintura en los exteriores del centro educativo cuando un sicario la interceptó y le disparó a quemarropa en dos ocasiones. Tras el ataque, el sujeto escapó a bordo de una motocicleta.

Díaz Cruz fue trasladada de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Sin embargo, falleció minutos después debido a la gravedad de sus heridas. Agentes de la Policía Nacional y peritos de criminalística llegaron a la zona para iniciar las investigaciones y recopilar evidencias que permitan identificar al responsable.

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Zona marcada por la violencia

El crimen ocurrió apenas una semana después de otro ataque armado registrado en el mismo asentamiento humano. En aquella ocasión, un entrenador de fútbol fue baleado mientras permanecía sentado en las gradas de un campo deportivo.

Vecinos de la zona denunciaron que el sector se ha vuelto cada vez más insegura debido a la escasa iluminación y la falta de patrullaje preventivo.

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