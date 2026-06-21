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Balacera en pleno quinceañero deja ocho personas heridas en La Chalaca, en el Callao

Los atacantes dispararon contra los presentes en un quinceañero. Las autoridades identificaron a cuatro de las ocho víctimas, quienes fueron trasladadas de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión.

El incidente movilizó a las autoridades, quienes auxiliaron a los heridos en el lugar.
El incidente movilizó a las autoridades, quienes auxiliaron a los heridos en el lugar. | Composición LR | Difusión
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Una violenta balacera registrada durante la madrugada de este domingo 21 de junio dejó ocho personas heridas en la jurisdicción de La Chalaca, en el Callao. El ataque ocurrió alrededor de las 3:00 a. m. en la intersección de la calle Nauta con el pasaje Las Flores, en la urbanización San Juan Bosco, donde un grupo de personas se encontraba reunido en un quinceañero cuando fueron sorprendidos por sujetos armados que abrieron fuego.

Según información preliminar, los atacantes dispararon contra los presentes y luego huyeron del lugar con rumbo desconocido. Como consecuencia del atentado, ocho personas resultaron heridas por proyectil de arma de fuego y fueron trasladadas de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión para recibir atención médica.

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Identifican a las víctimas

Entre los lesionados se logró identificar a Rosbell Steven, de 19 años, quien sufrió una herida de bala en la pierna izquierda; Yaxemin Daniela Gutiérrez Echenique, de 15 años, también con un impacto de bala en la pierna izquierda; Miguel Rondán Valdivia, de 38 años, con una herida en la pierna derecha; y Diego Anderson Bello Valverde. Hasta el momento no se ha podido determinar la identidad de los otros cuatro heridos.

Tras recibir la alerta, personal de Serenazgo del Callao y agentes de la Policía Nacional acudieron a la zona para atender la emergencia. De acuerdo con el reporte de seguridad ciudadana, efectivos de la comisaría de La Chalaca llegaron al lugar a bordo de un patrullero y realizaron las primeras diligencias para resguardar la escena.

Posteriormente, agentes de la División de Investigación Criminal (Depincri) y peritos de Criminalística se hicieron presentes para recoger evidencias y esclarecer las circunstancias del ataque. Los investigadores buscan determinar si el atentado estuvo dirigido contra alguna de las personas reunidas en el lugar o si responde a disputas vinculadas a organizaciones criminales que operan en el primer puerto.

Vecinos de la zona señalaron que escucharon múltiples disparos durante la madrugada y dieron aviso a las autoridades. La Policía continúa con las investigaciones para identificar a los responsables y conocer el móvil de la balacera que volvió a generar preocupación entre los residentes de La Chalaca.

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