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Dictan 6 años de prisión efectiva a policía que pidió coima de S/4.000 para no poner papeleta

El suboficial de primera de la PNP, Edwin Mendoza, también fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por dos años y deberá pagar una reparación civil de S/5.000.

Imagen referencial de intervención de policía de tránsito
Imagen referencial de intervención de policía de tránsito | Foto: ANDINA/Daniel Bracamonte
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El Poder Judicial condenó a seis años de prisión efectiva al suboficial de primera de la Policía Nacional del Perú (PNP), Edwin Mendoza, tras comprobar que solicitó S/4.000 a un conductor intervenido en la carretera Panamericana para evitar imponerle una papeleta por no contar con licencia de conducir. El agente fue hallado culpable del delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el conductor entregó inicialmente S/500 en efectivo tras la exigencia del efectivo policial. Posteriormente, completó el pago con S/1.500 mediante transferencias bancarias y aplicaciones móviles a cuentas pertenecientes a una mujer vinculada al imputado.

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Agente fue inhabilitado y deberá pagar reparación

La investigación del caso estuvo a cargo de Giordano Macera Cuarita, de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Noroeste (Segundo Despacho), quien demostró durante el juicio oral que el efectivo quebrantó sus obligaciones funcionales y solicitó dinero directamente al ciudadano para omitir la sanción vial.

Además de la pena privativa de libertad, el agente policial fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por dos años y deberá pagar la suma de S/5.000 por concepto de reparación civil a favor del Estado.

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