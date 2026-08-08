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Exesposa del animador de La Bella Luz lo acusa de supuesta infidelidad con Naldy Saldaña y expone chats

La exesposa de José Burga habló tras la denuncia de Naldy Saldaña contra César Sánchez, exdirector musical de La Bella Luz, por presuntos tocamientos indebidos. Su entrevista habría sido eliminada de YouTube.

La exesposa del animador de La Bella Luz asegura que confrontó a Naldy Saldaña tras descubrir chats.
La exesposa del animador de La Bella Luz asegura que confrontó a Naldy Saldaña tras descubrir chats. | Foto: composición LR/La Bella Luz
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La exesposa de José Burga, animador de La Bella Luz, decidió hablar públicamente para acusarlo de mantener una relación clandestina con la cantante Naldy Saldaña. Según su testimonio, el vínculo se habría dado pese a que la artista ya tenía pareja en ese momento: Hansel Bernuy, hoy su compañero sentimental. La mujer presentó capturas de chats como supuestas prueba y relató su experiencia en el programa ‘La calle no calla’ de Panamericana Televisión.

La revelación se produjo en medio de un escenario sensible: Saldaña, de 26 años, denunció recientemente a César Sánchez Chavesta, exdirector musical de la agrupación de cumbia y primo del dueño, Óscar Custodio, por presuntos tocamientos indebidos. El video original de la entrevista generó críticas porque podría desviar la atención del tema central de las acusaciones y habría sido retirado del canal de YouTube de Panamericana minutos después de su publicación.

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Exesposa del animador de La Bella Luz expone supuestos chats con Naldy Saldaña

La exesposa de José Burga relató que descubrió los mensajes cuando él se quedó dormido y ella revisó su celular. “Mi relación acabó porque vi conversaciones con ella. Como toda pareja, teníamos problemas, pero nosotros nunca terminamos del todo. Yo me enteré de muchas cosas, conversaciones con ella que no me cuadraron. (…) Un día fue a verme medio mareado y yo aproveché porque se quedó dormido. Sentía que pasaba algo, revisé el celular y encontré conversaciones con ella. Tenían una relación y ella también tenía una relación con su novio”, declaró.

En las capturas, la remitente identificada como Naldy y el animador se dirigen con apodos cariñosos. Además, Burga menciona la posibilidad de encontrarse en un hotel donde, según sus palabras, ya se habían visto antes.

La mujer asegura que incluso habló con la pareja de Saldaña, quien reaccionó con evidente malestar al enterarse de la situación. “Yo me comuniqué con su novio, que se llama Hansel, y el chico se puso mal. Yo también. Todo el mundo sabía que ella tenía pareja y yo también”, agregó.

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Más adelante, explicó que guardó silencio por su imagen vinculada al mundo artístico y por respeto a su hija mayor, fruto de la relación con Burga. Sin embargo, sostuvo que los chats entre su exesposo y la cantante eran comprometedores y no dejaban lugar a dudas sobre la cercanía entre ambos.

Finalmente, la entrevistada afirmó que enfrentó directamente a la artista, quien —según su versión— le pidió perdón. “Yo hablé con ella en su momento; la llamé. Ella atinaba a llorar, no más. Me pidió disculpas y, claro, yo hablé con ella y le dije: ‘Yo no expongo las cosas porque eres mujer y tengo hijas mujeres, pero cuídate; esas cosas no están bien’”, sentenció.

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