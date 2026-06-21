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Adolescente muere y joven de 19 años está desaparecido tras volcadura de kayak en laguna de Áncash

Un paseo recreativo terminó en tragedia cuando una embarcación se volcó en la laguna Huachucocha. Las labores de búsqueda continúan con apoyo de autoridades y pobladores.

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Una jornada de recreación terminó en desastre en la laguna Huachucocha, ubicada en el distrito de San Luis, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, en la región Áncash, luego de que una embarcación menor tipo kayak se volcara con tres jóvenes a bordo.

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), el accidente ocurrió por circunstancias que aún son materia de investigación.

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Víctima mortal y joven desaparecido

Producto del incidente, la adolescente identificada con las iniciales M.M.S.R. (16) perdió la vida. Su cuerpo fue hallado horas después gracias al trabajo conjunto de la Policía Nacional del Perú, personal de salud, autoridades locales y pobladores.

En tanto, David Manuel Julca Vega (19) permanece desaparecido tras caer a las aguas de la laguna. Un tercer ocupante logró sobrevivir.

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Búsqueda continúa en zona altoandina

Las labores de rastreo se mantienen en condiciones difíciles debido a la ubicación del lugar, a más de 4,200 metros sobre el nivel del mar. Familiares y vecinos también se han sumado a los trabajos de búsqueda.

El padre del joven desaparecido pidió apoyo para continuar con las labores de rescate y poder recuperar el cuerpo de su hijo.

La laguna Huachucocha es considerada uno de los principales atractivos naturales de la provincia, rodeada de paisajes altoandinos, bofedales y montañas, y frecuentada por visitantes que realizan turismo de naturaleza y actividades recreativas.

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