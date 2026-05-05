Avioneta de maniobras de la FAP aterriza de emergencia por presunta falla mecánica en Chiclayo

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La mañana de este martes 5 de mayo, una avioneta de maniobras perteneciente a la Escuadrilla Acrobática Bicolor tuvo que aterrizar de emergencia en unos cultivos de arroz del sector Chacupe Bajo, en el distrito de La Victoria, en Chiclayo.



La primera información apunta a que una presunta falla mecánica obligó al piloto a descender de forma inmediata cuando realizaba sus prácticas en el cielo chiclayano. La toma de tierra se realizó exitosamente, lo que evitó que se reportaran heridos o fallecidos.



Hasta el lugar llegó personal de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para brindar ayuda al piloto e iniciar la investigación que ayude a esclarecer el caso. Se conoció que la zona es de difícil acceso.

Sector se pronuncia

A través de un comunicado, la FAP confirmó el incidente, pero aseguró que las causas de la falla de la avioneta aún están por determinar. Además, precisó que el piloto, el capitán FAP Renzo Maticonera Gómez, resultó ileso y no causó daños personales o materiales a terceros tras el aterrizaje forzoso.

TE RECOMENDAMOS LÓPEZ ALIAGA RECHAZA AUDITORÍA DE JNJ Y EL "PROFE" SIGUE DELINQUIENDO | ARDE TROYA CON OXENFORD

“Tras el evento, la institución ha dispuesto la inmediata activación de la Junta de Investigación de Accidentes e Incidentes, equipo encargado de realizar las diligencias técnicas necesarias para determinar las causas exactas del hecho”, afirmaron.