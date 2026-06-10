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Gobierno designa a Jaime Moreno Eustaquio como nuevo presidente ejecutivo de EsSalud

Tras retirarle la confianza a Luis Rosales Pereda, el Ejecutivo dio por concluidas sus funciones como presidente ejecutivo de EsSalud y nombró a Jaime Moreno Eustaquio en su reemplazo.

Designan a nuevo presidente de EsSalud.
Designan a nuevo presidente de EsSalud. | Composición/LR
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El Ejecutivo oficializó cambios en la directiva del Seguro Social de Salud (EsSalud). El 9 de junio, el gobierno de José María Balcázar designó a Jaime Moreno Eustaquio como nuevo presidente de la entidad.

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La designación se formalizó a través de la Resolución Suprema N.° 023-2026-TR. Según el documento oficial, el Consejo Directivo es el órgano principal de la institución y se encarga de "establecer la política institucional y supervisar su aplicación". Además, se detalla que dicho comité está conformado por tres representantes del Estado.

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La salida de la anterior autoridad

Este nombramiento ocurrió inmediatamente después de la salida del anterior director, Luis Rosales Pereda, quien había asumido el cargo hace poco. A través de la Resolución Suprema N.° 022-2026-TR, las autoridades decidieron retirarlo de sus funciones como director.

"Dar por concluida, por la causal de pérdida de la confianza de la autoridad proponente, la designación del señor LUIS ROSALES PEREDA, al cargo de Presidente Ejecutivo y representante del Estado ante el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud – ESSALUD".

El documento aclara que, según el reglamento interno de EsSalud, los cargos de los miembros del Consejo Directivo pueden quedar vacantes por distintas razones, y una de las causales principales es la "pérdida de la confianza de la autoridad proponente".

Ambas resoluciones tienen fecha del 9 de junio del 2026 y cuentan con el respaldo del presidente de la República, José María Balcázar Zelada, y del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy José María Solano González, por tratarse del sector encargado de coordinar con el seguro social.

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