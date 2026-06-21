HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Importante cambio para ingenieros: TC anula exigencia aplicada en el proceso de colegiación

El Tribunal Constitucional declaró inaplicable requisito del Colegio de Ingenieros vinculado a la conformación del jurado de tesis.

Ingenieros titulados ya no podrán ser observados por una condición relacionada con los miembros de su jurado académico.
Ingenieros titulados ya no podrán ser observados por una condición relacionada con los miembros de su jurado académico. | Foto: Andina/Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El Tribunal Constitucional (TC) emitió una decisión que modifica las condiciones aplicadas durante el proceso de colegiación de ingenieros en el Perú. La medida surge tras resolver una demanda de amparo presentada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) contra el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), entidad que exigía documentación relacionada con la conformación del jurado que participó en la obtención del título profesional.

La sentencia fue dada a conocer el 18 de junio de 2026 y concluye que dicha exigencia vulneraba principios constitucionales vinculados con la autonomía universitaria, la libertad de enseñanza y la libertad de cátedra. Con este pronunciamiento, el TC estableció que las universidades conservan la facultad de definir los requisitos académicos aplicables a los procesos de titulación de sus estudiantes.

TE RECOMENDAMOS

JPP QUIERE ANULAR VOTOS DEL EXTRANJERO Y CARLOS BRUCE ACUSA A LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Padre de tres hijos ganó Beca 18 con buen puntaje y volverá a estudiar tras 20 años: "Nunca es tarde, hay que seguir tome el tiempo que tome"

lr.pe

TC determina que las universidades definen los requisitos para otorgar títulos profesionales

El caso se originó porque el Colegio de Ingenieros del Perú, según la resolución, solicitaba a los titulados presentar el acta de titulación de su jurado de tesis y acreditaba que sus integrantes estuvieran colegiados y habilitados. Según la demanda, esta condición podía afectar a egresados que habían obtenido su título mediante jurados conformados por docentes que no cumplían con dichos requisitos profesionales.

Al analizar el caso, el Tribunal Constitucional concluyó que los centros de educación superior son los responsables de establecer las condiciones académicas necesarias para otorgar títulos profesionales. En el caso evaluado, la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la PUCP no contemplaba como requisito que los miembros del jurado calificador estuvieran incorporados y habilitados en el colegio profesional correspondiente.

PUEDES VER: Líneas de Nasca: detienen a siete personas por excavaciones ilegales dentro de patrimonio nacional

lr.pe

Fallo evita restricciones para la colegiación de ingenieros titulados

La sentencia también señala que aceptar la exigencia impuesta durante el proceso de colegiación podría generar consecuencias para profesionales que ya habían obtenido válidamente su título universitario. Bajo ese escenario, algunos ingenieros podrían enfrentar obstáculos para incorporarse al colegio profesional y desarrollar actividades propias de su carrera.

El TC precisó que en este caso corresponde aplicar las disposiciones de la Ley Universitaria, que regula los requisitos para el ejercicio de la docencia superior. La resolución fue emitida por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional dentro del expediente N.° 02384-2023-PA/TC. La mayoría de magistrados votó por declarar fundada la demanda, mientras que dos integrantes del colegiado emitieron votos en sentido contrario.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Tribunal Constitucional ordena que Víctor Rodríguez Monteza se reincorpore como fiscal supremo

Tribunal Constitucional ordena que Víctor Rodríguez Monteza se reincorpore como fiscal supremo

LEER MÁS
Fue condenado a cadena perpetua por un apodo y lleva 13 años en prisión: ahora el TC decidirá si recupera su libertad

Fue condenado a cadena perpetua por un apodo y lleva 13 años en prisión: ahora el TC decidirá si recupera su libertad

LEER MÁS
Fallo del TC sobre demanda competencial de Reggiardo contra el JNE no alteraría los resultados electorales

Fallo del TC sobre demanda competencial de Reggiardo contra el JNE no alteraría los resultados electorales

LEER MÁS
¿Cómo cambiar mi centro de atención de EsSalud a través de internet?

¿Cómo cambiar mi centro de atención de EsSalud a través de internet?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Padre de tres hijos ganó Beca 18 con buen puntaje y volverá a estudiar tras 20 años: "Nunca es tarde, hay que seguir tome el tiempo que tome"

Padre de tres hijos ganó Beca 18 con buen puntaje y volverá a estudiar tras 20 años: "Nunca es tarde, hay que seguir tome el tiempo que tome"

LEER MÁS
Adolescente muere y joven de 19 años está desaparecido tras volcadura de kayak en laguna de Áncash

Adolescente muere y joven de 19 años está desaparecido tras volcadura de kayak en laguna de Áncash

LEER MÁS
Balacera en pleno quinceañero deja ocho personas heridas en La Chalaca, en el Callao

Balacera en pleno quinceañero deja ocho personas heridas en La Chalaca, en el Callao

LEER MÁS
Error en Yape: esto recomienda la app de BCP para intentar recuperar tu dinero si yapeaste por equivocación otro número

Error en Yape: esto recomienda la app de BCP para intentar recuperar tu dinero si yapeaste por equivocación otro número

LEER MÁS
ATU aplica tarifa integrada de S/3.50 en alimentadores de Lima Norte y Sur desde este 20 de junio

ATU aplica tarifa integrada de S/3.50 en alimentadores de Lima Norte y Sur desde este 20 de junio

LEER MÁS
Padres en riesgo: cánceres más frecuentes en hombres peruanos alertan la urgencia de una detección temprana

Padres en riesgo: cánceres más frecuentes en hombres peruanos alertan la urgencia de una detección temprana

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025