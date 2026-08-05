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Karina Rivera confirmó su regreso a la televisión peruana después de varios años fuera de la pantalla. La conductora, recordada por generaciones gracias a su carisma y su emblemático programa infantil 'Karina y Timoteo', sorprendió a sus seguidores con un anuncio que marca una nueva etapa en su carrera.

La revelación se realizó el cinco de agosto a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un emocionante video promocional y un mensaje que generó expectativa. La noticia llega tras su última aparición en las pantallas en 2020, cuando condujo el programa de telerrealidad 'La ruta del amor' en Latina, y después de haber revelado que fue reemplazada por María Pía Copello en 'Karina y Timoteo' mientras atravesaba su segundo embarazo con Orlando Fundichely, un relevo que aún es recordado por la audiencia.

Karina Rivera anuncia su regreso a la televisión

"¡Muy contenta de regresar a la TV con un programa con propósito en mi nueva casa, Panamericana Televisión! Nos vemos pronto", escribió Rivera en el post que acompañó el video.

En el material audiovisual, la conductora de 57 años manifiesta su emoción por este nuevo desafío y deja entrever que el formato sería de telerrealidad: "Soy Karina Rivera y estoy de regreso. Vengo a escuchar testimonios que importan. Que buscan respuestas". Las imágenes se intercalan con escenas de casos de la vida real, reforzando el enfoque social del nuevo espacio.

Karina Rivera confirmó su nuevo programa en Panamericana Televisión. Foto: captura Instagram

Luego, la animadora infantil agrega: "Después, las historias que nos emocionan. Que nos enamoran. Y las que nunca dejan de sorprendernos. No importa cuál sea tu historia, aquí siempre hay una para ti". Este mensaje se combina con fragmentos de telenovelas clásicas como 'La hija del mariachi' y 'Ana de nadie', que formarían parte de la programación vespertina de Panamericana TV.

Finalmente, Rivera cierra el video con la frase que confirmaría el lanzamiento de su espacio en el horario vespertino del canal. "Muy pronto tus tardes cambian. Panamericana, siempre contigo", sentenció.

El regreso de Karina Rivera marca un hito en su trayectoria, que incluye programas familiares y sociales, además de su recordado paso por la televisión infantil. La conductora, quien estuvo casada con el actor cubano Orlando Fundichely y atravesó un doloroso divorcio en 2020, ahora retoma la pantalla con un formato que mezcla testimonios y ficción. Su anuncio ha generado expectativa entre la audiencia que la sigue considerando una figura emblemática de la televisión peruana.