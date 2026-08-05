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¿Abren los supermercados este feriado 6 de agosto? Revisa los horarios de Plaza Vea, Metro, Wong y Tottus

Se recomienda consultar los canales oficiales antes de acudir a los supermercados, especialmente en provincias, donde podrían haber variaciones en los horarios de atención.

Aunque no hay restricciones informadas, las tiendas recomiendan verificar horarios, especialmente en locales de centros comerciales o provincias, por posibles variaciones.
Aunque no hay restricciones informadas, las tiendas recomiendan verificar horarios, especialmente en locales de centros comerciales o provincias, por posibles variaciones. | Foto: difusión/Composición LR
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El jueves 6 de agosto, feriado nacional por la conmemoración de la Batalla de Junín, miles de personas aprovecharán el día de descanso para realizar compras, abastecerse de alimentos o visitar los centros comerciales. Por ello, una de las principales consultas es si los supermercados atenderán con normalidad durante esta fecha.

Hasta el momento, Plaza Vea, Metro, Wong y Tottus no han anunciado cambios en sus horarios de atención, por lo que se espera que sus establecimientos operen en su horario habitual, tal como ocurre en la mayoría de feriados nacionales.

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¿Cuál será el horario de Plaza Vea, Metro, Wong y Tottus este 6 de agosto?

De acuerdo con la información disponible y los horarios regulares publicados por las cadenas de supermercados, la atención será la siguiente:

  • Plaza Vea: la mayoría de tiendas atiende de 8:00 a. m. a 10:00 p. m., de lunes a domingo.
  • Metro: atendería en su horario habitual, sin modificaciones anunciadas para el feriado.
  • Wong: mantendría su atención regular durante el jueves 6 de agosto, salvo que alguna tienda informe un cambio específico.
  • Tottus: sus establecimientos operan, en general, de 8:00 a. m. a 10:00 p. m., aunque algunas sedes pueden tener horarios particulares.

Aunque no se han comunicado restricciones por el feriado, las cadenas recomiendan revisar los canales oficiales de cada tienda antes de acudir, especialmente si se trata de locales ubicados dentro de centros comerciales o en provincias, donde podrían existir variaciones.

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