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Fue condenado a cadena perpetua por un apodo y lleva 13 años en prisión: ahora el TC decidirá si recupera su libertad

El Tribunal Constitucional evalúa el caso de Mantari, quien alega confusión de identidad y sostiene que no hay evidencias que lo relacionen con la escena del delito.

José Luis Mantari purga una condena de cadena perpetua por un asalto y asesinato en Huancayo, pero su caso es revisado por el Tribunal Constitucional. La defensa argumenta falta de pruebas.
José Luis Mantari purga una condena de cadena perpetua por un asalto y asesinato en Huancayo, pero su caso es revisado por el Tribunal Constitucional. La defensa argumenta falta de pruebas. | Foto: Día D
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José Luis Mantari cumple una condena de cadena perpetua desde hace 13 años por un asalto y asesinato ocurrido en Huancayo. Sin embargo, su caso ha vuelto a captar atención debido a que el Tribunal Constitucional (TC) evalúa actualmente un pedido para anular la sentencia que lo mantiene en prisión. Su defensa sostiene que nunca existieron pruebas directas que lo vincularan con el crimen y que la condena se basó en una presunta confusión de identidad.

El caso se remonta al 2013, cuando las autoridades investigaban un robo con consecuencias fatales. Según los expedientes judiciales, la principal evidencia utilizada para identificar a Mantari fue la aparición del alias 'Mantancho' en un teléfono celular hallado durante las investigaciones. A partir de ese dato, los investigadores concluyeron que el apodo correspondía al comerciante huancaíno, quien terminó condenado a prisión de por vida.

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La evidencia que la defensa considera insuficiente para mantener la condena

La familia de José Luis Mantari sostiene, según un reportaje emitido en Día D, que durante el proceso nunca se encontraron elementos materiales que lo relacionaran con la escena del crimen. Entre los argumentos presentados figura una pericia policial realizada en diciembre de 2013 que, según la defensa, determinó que ninguna de las huellas halladas en el lugar coincidía con las del condenado.

Asimismo, afirman que ningún testigo lo identificó como participante del asalto. A ello se suma que uno de los involucrados en el caso habría señalado posteriormente que el alias “Mantancho” pertenecería en realidad a otra persona: Mesías Fermín Salomé Mantari.

Otro de los cuestionamientos está relacionado con una línea telefónica utilizada como prueba en el proceso. La defensa argumenta que el chip atribuido a José Luis Mantari fue activado cuando él ya se encontraba recluido en prisión, por lo que considera imposible que haya gestionado personalmente dicho servicio.

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El Tribunal Constitucional evaluará si corresponde anular la sentencia

La situación tomó un nuevo giro en 2017, cuando la Policía capturó a una organización criminal en Huancayo y entre los detenidos apareció Mesías Fermín Salomé Mantari, identificado por las autoridades con el alias de “Mantancho”. Para los familiares del condenado, este hecho reforzó la hipótesis de una equivocación durante la investigación original.

Actualmente, José Luis Mantari permanece internado en el penal de Huamancaca mientras espera el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. La instancia deberá determinar si existieron vulneraciones a sus derechos fundamentales durante el proceso judicial y si corresponde revisar o anular la condena que cumple desde hace más de una década.

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