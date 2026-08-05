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Muere Víctor Angobaldo, expareja de Shirley Cherres, en trágico accidente en Cañete

Víctor Angobaldo, conocido personaje de la farándula peruana y expareja de Shirley Cherres, falleció a los 63 años este miércoles 5 de agosto tras un accidente en la Panamericana Sur.

Víctor Angobaldo falleció a los 63 años.
Víctor Angobaldo falleció a los 63 años. | Foto: composición LR/Facebook
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Víctor Angobaldo, recordado personaje de la farándula peruana y expareja de Shirley Cherres, falleció este miércoles 5 de agosto de 2026 en un accidente de tránsito ocurrido en Cañete. Tenía 63 años y su partida ha generado pesar en el mundo del espectáculo.

Según el medio Buenos Días Cañete, el vehículo en el que se trasladaba junto a otras personas sufrió un incidente a la altura del kilómetro 128 de la Panamericana Sur, en el distrito de Cerro Azul, provocando que diera varias vueltas de campana.

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Por otro lado, el portal Callao Chalaco informó que Angobaldo llegó sin vida al Hospital Regional Rezzola, mientras que el conductor de la unidad resultó gravemente herido.

La actriz y comediante Patricia Alquinta confirmó la noticia en el programa ‘Eso Háblalo’. Conmovida, destacó el fallecimiento del empresario como un golpe para el espectáculo nacional. "Hoy día la farándula está de luto... Quería informarles que ha fallecido Víctor Angobaldo, para muchos 'El chocolatito'. No sé cómo le decía Magaly (Medina) también. Magaly decía: ‘Yo creé ese monstruo’. Acaba de fallecer. Mis condolencias a la familia, a todas las personas que lo conocemos, pero sobre todo a Javier Soriano, que es como su hermano y me imagino cómo está en este momento. Ya te veremos más tardecito para acompañarte junto a Angobaldo. Besos hasta el cielo, ‘Angobaldito’", declaró la exintegrante de ‘Risas y Salsa’.

Angobaldo se hizo conocido en 2009 gracias al programa de Magaly Medina, donde fue expuesto su ampay con Shirley Cherres y lo bautizaron como ‘El Chocolatito’ tras ser descubierto por Ney Guerrero durante una visita a un penal, lugar al que el empresario llevaba comida para los internos y compartía con ellos. Su carisma y espontaneidad lo convirtieron en un personaje pintoresco, protagonista de episodios mediáticos como su propuesta de matrimonio en vivo a Shirley Cherres y ‘enfrentamientos’ con figuras como Efraín Aguilar y Melcochita.

Además de su faceta mediática, se presentó como empresario y promotor de espectáculos, dueño de una discoteca y encargado de relaciones públicas en una fábrica de yogur.

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