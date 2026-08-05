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Un turista de nacionalidad chilena falleció y otro resultó herido tras caer del nevado Huascarán, la montaña más alta del Perú, en la región Áncash, mientras escalaban el 4 de agosto. Las circunstancias en las que se produjo el accidente son materia de investigación por parte de las autoridades y los equipos especializados de rescate.

Según se informó, hoy miércoles 5 de agosto un equipo de la Policía de Alta Montaña y rescatistas de Socorro Andino se trasladará hasta el emblemático nevado para ejecutar las labores de rescate en la zona de alta montaña.

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Nueva tragedia ocurre tras fin de restricción temporal

Este nuevo siniestro ocurre después de que se levantara la restricción temporal del acceso en el Campamento 1 y el Campamento 2 del nevado Huascarán. La medida estuvo vigente del 20 de julio con la finalidad de garantizar la seguridad de los montañistas y facilitar las labores de búsqueda y rescate de tres andinistas peruanos desaparecidos en la montaña.

La disposición concluyó el lunes 3 de agosto, y un día después, el Huascarán volvió a registrar un accidente. Esta situación vuelve a encender la preocupación sobre los riesgos que implica el ascenso a esta cumbre de la Cordillera Blanca y la necesidad de reforzar las medidas de seguridad para quienes realizan este tipo de expediciones.

Grupo de escaladores sigue desaparecido en el Huascarán

Los montañistas Alejandro Ugarte, Saúl Mendoza y Artidoro Salas se encuentran desaparecidos desde el pasado 14 de julio. El equipo desapareció aparentemente cuando descendía del nevado tras alcanzar la cumbre.

Su búsqueda fue suspendida temporalmente debido a las condiciones climáticas adversas y al alto riesgo para los equipos de rescate. Sin embargo, Paola Chiappina, novia de Ugarte, informó a través de sus redes sociales que este 5 de agosto un equipo de Guardianes Aéreos iniciará la búsqueda con dron.

A estos accidentes en el nevado Huascarán, se suma otro reportado el 16 de julio cuando una avalancha provocó la muerte de un porteador y dejó heridos a un turista de nacionalidad india y a un guía oficial de montaña. El hecho ocurrió en el sector La Canaleta, una de las rutas de ascenso al pico más alto del Perú, mientras equipos especializados buscaban a los tres montañistas peruanos desaparecidos desde días atrás.

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