Nueva tragedia en el Huascarán: turista chileno fallece y otro resulta herido tras caer de la montaña en Áncash
El accidente se produjo un día después de que se levantara la restricción en la zona por las condiciones climáticas adversas. Equipos especializados se trasladarán a la zona este 5 de agosto para las labores de rescate.
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Un turista de nacionalidad chilena falleció y otro resultó herido tras caer del nevado Huascarán, la montaña más alta del Perú, en la región Áncash, mientras escalaban el 4 de agosto. Las circunstancias en las que se produjo el accidente son materia de investigación por parte de las autoridades y los equipos especializados de rescate.
Según se informó, hoy miércoles 5 de agosto un equipo de la Policía de Alta Montaña y rescatistas de Socorro Andino se trasladará hasta el emblemático nevado para ejecutar las labores de rescate en la zona de alta montaña.
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Nueva tragedia ocurre tras fin de restricción temporal
Este nuevo siniestro ocurre después de que se levantara la restricción temporal del acceso en el Campamento 1 y el Campamento 2 del nevado Huascarán. La medida estuvo vigente del 20 de julio con la finalidad de garantizar la seguridad de los montañistas y facilitar las labores de búsqueda y rescate de tres andinistas peruanos desaparecidos en la montaña.
La disposición concluyó el lunes 3 de agosto, y un día después, el Huascarán volvió a registrar un accidente. Esta situación vuelve a encender la preocupación sobre los riesgos que implica el ascenso a esta cumbre de la Cordillera Blanca y la necesidad de reforzar las medidas de seguridad para quienes realizan este tipo de expediciones.
Grupo de escaladores sigue desaparecido en el Huascarán
Los montañistas Alejandro Ugarte, Saúl Mendoza y Artidoro Salas se encuentran desaparecidos desde el pasado 14 de julio. El equipo desapareció aparentemente cuando descendía del nevado tras alcanzar la cumbre.
Su búsqueda fue suspendida temporalmente debido a las condiciones climáticas adversas y al alto riesgo para los equipos de rescate. Sin embargo, Paola Chiappina, novia de Ugarte, informó a través de sus redes sociales que este 5 de agosto un equipo de Guardianes Aéreos iniciará la búsqueda con dron.
A estos accidentes en el nevado Huascarán, se suma otro reportado el 16 de julio cuando una avalancha provocó la muerte de un porteador y dejó heridos a un turista de nacionalidad india y a un guía oficial de montaña. El hecho ocurrió en el sector La Canaleta, una de las rutas de ascenso al pico más alto del Perú, mientras equipos especializados buscaban a los tres montañistas peruanos desaparecidos desde días atrás.
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