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Más de 21.500 detenidos y 1.208 bandas criminales desarticuladas en el último mes por operativos de la PNP

En este periodo, se desarticularon 14 organizaciones criminales, se capturó a 5.629 requisitoriados y se intervino a 4.658 extranjeros por infracciones migratorias.

PNP captura a miles de requisitoriados y extranjeros infractores en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana
PNP captura a miles de requisitoriados y extranjeros infractores en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana | PNP
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La Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó más de 103.000 operativos a nivel nacional entre el 19 de mayo y el 18 de junio de 2026, periodo en el que detuvo a 21.514 personas y desarticuló 1.208 bandas delictivas, como parte del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la criminalidad 2026-2028.

Además, en el mismo periodo se desarticularon 14 organizaciones criminales, se capturó a 5.629 requisitoriados por la justicia y se intervino a 4.658 extranjeros por infracciones a la Ley de Migraciones.

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Incautaciones y golpe al crimen organizado

Durante los operativos, la PNP incautó 786 armas de fuego y 3.796 unidades de material explosivo, entre dinamita y granadas, lo que ayudó a prevenir hechos de violencia.

En paralelo, las acciones contra el tráfico ilícito de drogas facilitaron el decomiso de más de 2.349 kilos de clorhidrato de cocaína, 324 kilos de pasta básica de cocaína (PBC) y más de 196.466 kilos de marihuana, además de miles de envoltorios destinados a la microcomercialización.

Asimismo, la Policía logró recuperar 1.212 vehículos robados e incautó mercancía de contrabando valorizada en más de 52 millones de soles, como parte de las intervenciones realizadas en distintas regiones del país.

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