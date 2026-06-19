Caso Manchay: separan a seis policías tras muerte de menor en comisaría y Fiscalía inicia diligencias

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Seis efectivos de la Policía Nacional (PNP) de la comisaría de Manchay, en Pachacámac, fueron separados de su cargo de manera temporal tras la muerte de un adolescente de 17 años que permanecía al interior de esa dependencia. La medida fue anunciada por el ministro del Interior, José Zapata, para evitar que los agentes interfieran en las investigaciones del caso.

Entre los agentes separados se encuentran tres oficiales —incluido el comisario— y tres suboficiales. El titular del sector adelantó que se aplicarán acciones administrativas y penales mientras avanzan las indagaciones, como “una muestra del compromiso” del Gobierno para esclarecer lo ocurrido. Esto luego de que la familia de la víctima denunciara presuntos golpes y maltratos contra el menor, así como irregularidades durante la custodia.

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Ministerio Público interviene

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur (Primer Despacho) anunció que realiza diligencias preliminares por el presunto delito de cohecho pasivo en agravio de la familia del fallecido.

La intervención fiscal se produce debido a que efectivos policiales habrían solicitado al padre de la víctima una suma de dinero para gestionar su liberación y la compra de alimentos, a fin de acelerar ese trámite.

La muerte del menor, que fue intervenido el último sábado tras una denuncia por presunto robo, aún no está esclarecida. Mientras la PNP asegura que murió por “asfixia mecánica por ahorcamiento”, su progenitor Javier Cubas rechaza la versión y afirma que su hijo habría sido víctima de maltratos mientras permanecía bajo custodia policial.

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