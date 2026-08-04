Harvey Colchado será uno de los integrantes de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados

Harvey Colchado será uno de los integrantes de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados, precedida por Óscar Reto Otero, definió quiénes integrarán la Comisión de Ética.

El grupo de trabajo estará conformado por un integrante de cada bancada, es decir, seis en total.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI NIEGA REDUCIR FERIADOS Y PROBLEMAS EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Los integrantes son: Mery Infantes Castañeda (Fuerza Popular), César Tito Rojas (Juntos por el Perú), Edwin Espinoza Huillca (Partido del Buen Gobierno), Javier Cipriani Thorne (Renovación Popular), Heber López Letona (Obras) y Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación).

PUEDES VER: César Astudillo asegura que su investigación por presunta apropiación de combustible fue archivada

Tendrán este encargo por un periodo de dos años.

Tras definir quiénes integrarán Ética, la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Analí Márquez informó que el Pleno de la Cámara Baja se reunirá el 5 de agosto para ratificar lo acordado.

Harvey Colchado asegura que se investigará a Julián Pérez

Antes de que se conociera la conformación de Ética, el 31 de julio último, el diputado Harvey Colchado se refirió al caso del diputado Julián Pérez (Juntos por el Perú), quien fue denunciado por presunta violencia intrafamiliar y violencia psicológica contra su ex pareja, y aseguró que en la Cámara Baja investigarán el caso.

"Lo que corresponde al Congreso es que la Comisión de Ética también haga la investigación correspondiente y, si es responsable, tiene que ser la sanción que corresponda, porque acá a nadie se va a proteger", dijo.

Y para ratificar su postura dijo que otorongo sí va a comer otorongo y adelantó que dicho tema sería uno de los primeros que se aborden.

"Yo pertenezco a la Mesa Directiva como segundo vicepresidente, estamos en la etapa de la constitución de las comisiones. Entonces, apenas se constituya la comisión, va a tomar el caso", mencionó a la prensa.

Mientras tanto, el parlamentario Christian Aranda Vásquez, integrante de la bancada de Renovación Popular, presentó una denuncia formal por faltas éticas contra el diputado Pérez Mallqui.

El oficio solicita la suspensión del ejercicio del cargo y el descuento de haberes por 120 días de legislatura contra el legislador por Cusco. El documento se presentó ante la Mesa de Partes del Congreso y será derivado a la Comisión de Ética una vez que se haya instalado.

Comisión de Ética del Senado

La Junta de Portavoces del Senado, que preside Miguel Ángel Torres Morales, también definió que la Comisión de Ética estará integrada por un representante por cada partido, por lo tanto, serán seis los miembros de este grupo de trabajo.

En el caso del Senado, aún no se ha definido quiénes serán los integrantes.

La senadora de Ahora Nación, Ruth Luque, comunicó que si su bancada no preside ni una comisión en el Senado, solicitarán liderar una comisión especial (Acusaciones Constitucionales, Ética o Control político).

"Nos han informado que, por el cálculo que aplicarían, no nos correspondería. Si por A o B aplicaran esa decisión, por un tema de equidad tendría que correspondernos una comisión especial", declaró a la prensa.