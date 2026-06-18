HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
EN VIVO

Crisis política: ¿Cómo ven a Keiko Fujimori y al Perú desde el extranjero? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Mujer fingió ser enfermera para raptar a bebé de hospital y la condenan a 30 años de prisión en Trujillo

El insólito hecho se produjo en el Hospital Belén de Trujillo en agosto del 2025. El Poder Judicial también dispuso el pago de S/10.000 como reparación civil para la agraviada.

Mujer se llevó a la menor a su vivienda hasta que fue ubicada por la PNP
Mujer se llevó a la menor a su vivienda hasta que fue ubicada por la PNP | Composición LR / Andina
Escuchar
Resumen
Compartir

Una mujer que se hizo pasar por enfermera para llevarse a una bebé del Hospital Belén de Trujillo fue condenada a 30 años de prisión efectiva por el Poder Judicial. Yusmeli del Carmen Hernández Ysturis fue hallada culpable del delito de secuestro agravado tras el insólito hecho cometido en agosto del 2025.

La sentencia fue emitida el 12 de junio por el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de la Unidad de Flagrancia de La Libertad, que también fijó S/10.000 por concepto de reparación civil en beneficio de la agraviada, según informó el Ministerio Público.

TE RECOMENDAMOS

JPP QUIERE ANULAR VOTOS DEL EXTRANJERO Y CARLOS BRUCE ACUSA A LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Confirmado | Motos eléctricas que circulen en ciclovías serán sancionadas desde agosto, según la PNP

lr.pe

Mujer fingió ser personal de salud para llevarse a menor

Según las investigaciones, el 29 de agosto de 2025 Hernández se hizo pasar por enfermera y retiró a la recién nacida del área de Maternidad del Hospital Belén de Trujillo, separándola ilegalmente de su madre, Lilian Esther Rafael Quispe.

Tras ello, la sentenciada trasladó a la menor a su domicilio, donde permaneció retenida hasta ser ubicada y rescatada por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes luego la devolvieron al Hospital Belén junto con su madre.

Acusada cumplirá prisión en Trujillo

Luego de la detención de Hernández Ysturis, el fiscal provincial Juan Alexander Huamán Rojas solicitó 9 meses de prisión preventiva en su contra el 30 de agosto, pedido que fue aceptado por el Poder Judicial. La mujer, que cumplía la medida en el penal de Trujillo, continuará recluida en este establecimiento hasta cumplir su sentencia.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Geoglifo “Triple Espiral” es destruido tras nueva invasión en área protegida de la quebrada Santo Domingo en Trujillo

Geoglifo “Triple Espiral” es destruido tras nueva invasión en área protegida de la quebrada Santo Domingo en Trujillo

LEER MÁS
Niña muere y su madre queda gravemente herida tras ser atropelladas en Trujillo: chofer se dio a la fuga

Niña muere y su madre queda gravemente herida tras ser atropelladas en Trujillo: chofer se dio a la fuga

LEER MÁS
Corte de La Libertad juramenta a nuevos magistrados para órganos jurisdiccionales de Trujillo

Corte de La Libertad juramenta a nuevos magistrados para órganos jurisdiccionales de Trujillo

LEER MÁS
Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

LEER MÁS
Corte de agua hasta por 12 horas

Corte de agua hasta por 12 horas

LEER MÁS
Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Padre de menor fallecido en comisaría de Manchay rechaza presunta muerte autoinfligida: “Lo torturaron”

Padre de menor fallecido en comisaría de Manchay rechaza presunta muerte autoinfligida: “Lo torturaron”

LEER MÁS
Sandra Covone y Daniel Navarro, la pareja de montañistas que falleció sepultada en la avalancha del nevado Tocllaraju, Áncash

Sandra Covone y Daniel Navarro, la pareja de montañistas que falleció sepultada en la avalancha del nevado Tocllaraju, Áncash

LEER MÁS
Incendio de bus de transporte público genera fuerte tráfico en av. Caquetá y obstruye vía exclusiva del Metropolitano

Incendio de bus de transporte público genera fuerte tráfico en av. Caquetá y obstruye vía exclusiva del Metropolitano

LEER MÁS
Confirmado | Motos eléctricas que circulen en ciclovías serán sancionadas desde agosto, según la PNP

Confirmado | Motos eléctricas que circulen en ciclovías serán sancionadas desde agosto, según la PNP

LEER MÁS
Confirmado | El próximo y último feriado de junio en Perú generará un fin de semana largo, ¿cuándo será y qué se celebrará?

Confirmado | El próximo y último feriado de junio en Perú generará un fin de semana largo, ¿cuándo será y qué se celebrará?

LEER MÁS
Oficial | Crean nueva universidad nacional en este distrito de Arequipa: tendrá 15 carreras profesionales incluyendo ingeniería

Oficial | Crean nueva universidad nacional en este distrito de Arequipa: tendrá 15 carreras profesionales incluyendo ingeniería

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025