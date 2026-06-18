Mujer fingió ser enfermera para raptar a bebé de hospital y la condenan a 30 años de prisión en Trujillo

Mujer se llevó a la menor a su vivienda hasta que fue ubicada por la PNP | Composición LR / Andina

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Una mujer que se hizo pasar por enfermera para llevarse a una bebé del Hospital Belén de Trujillo fue condenada a 30 años de prisión efectiva por el Poder Judicial. Yusmeli del Carmen Hernández Ysturis fue hallada culpable del delito de secuestro agravado tras el insólito hecho cometido en agosto del 2025.

La sentencia fue emitida el 12 de junio por el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de la Unidad de Flagrancia de La Libertad, que también fijó S/10.000 por concepto de reparación civil en beneficio de la agraviada, según informó el Ministerio Público.

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Mujer fingió ser personal de salud para llevarse a menor

Según las investigaciones, el 29 de agosto de 2025 Hernández se hizo pasar por enfermera y retiró a la recién nacida del área de Maternidad del Hospital Belén de Trujillo, separándola ilegalmente de su madre, Lilian Esther Rafael Quispe.

Tras ello, la sentenciada trasladó a la menor a su domicilio, donde permaneció retenida hasta ser ubicada y rescatada por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes luego la devolvieron al Hospital Belén junto con su madre.

Acusada cumplirá prisión en Trujillo

Luego de la detención de Hernández Ysturis, el fiscal provincial Juan Alexander Huamán Rojas solicitó 9 meses de prisión preventiva en su contra el 30 de agosto, pedido que fue aceptado por el Poder Judicial. La mujer, que cumplía la medida en el penal de Trujillo, continuará recluida en este establecimiento hasta cumplir su sentencia.

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