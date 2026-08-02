RoRo tiene 24 años y es una de las influencers españolas con más popularidad en ese país. Foto: Composición LR/Instagram.

RoRo tiene 24 años y es una de las influencers españolas con más popularidad en ese país. Foto: Composición LR/Instagram.

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Roro, la popular influencer española, vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, una antigua respuesta suya sobre Perú comenzó a circular nuevamente en redes sociales y generó una ola de críticas. Algunos usuarios incluso la acusaron de presunta xenofobia por la forma en que habría respondido a una pregunta sobre su nacionalidad.

La conversación que originó el escándalo no sería reciente. Según la información difundida, ocurrió hace aproximadamente seis años, pero una captura volvió a viralizarse en redes. Esto sucedió mientras Roro, de 24 años, gana mayor exposición por su participación en 'La Velada del Año 6' organizada por Ibai Llanos.

Respuesta de Roro que generó indignación entre los peruanos. Foto: Instagram.

Roro responde "nunca" cuando le preguntan si es peruana

Según la captura que circula en redes sociales, un usuario le preguntó a Roro: "¿Eres peruana?". La respuesta que se le atribuye fue "Never" ("Nunca"), acompañada de un emoji de vómito. Luego, otro usuario habría escrito: "Ya le gustaría".

La respuesta generó molestia entre varios usuarios peruanos, quienes consideraron que el comentario podía ser despectivo hacia el país. A partir de ello, algunos comenzaron a acusar a Roro de presunta xenofobia. Sin embargo, la publicación original ya no está disponible y la influencer no ha confirmado ni desmentido públicamente la autenticidad de la captura.

La antigua publicación de Roro vuelve a generar polémica

El comentario habría sido publicado hace unos seis años, pero volvió a difundirse recientemente en redes sociales. La situación coincidió con el aumento de la popularidad de Roro por su participación en 'La Velada del Año 6', evento que incrementó nuevamente la atención sobre la influencer española.

Por ahora, la polémica se mantiene principalmente en redes sociales. La captura que circula es el principal elemento utilizado por los usuarios para cuestionar a Roro, aunque no se cuenta con la publicación original ni con una explicación de la creadora de contenido sobre el contexto en que habría escrito esa respuesta.