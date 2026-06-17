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Sociedad

Expoagraria 2026: fechas y actividades de la feria gratuita que reunirá a más de 4.000 productores de todo el Perú en Lima

La feria, organizada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y la UNALM, enfatiza el papel de la agricultura familiar en la seguridad alimentaria y el acercamiento entre campo y ciudad.

El evento reunirá a productores de más de 20 regiones en Lima
El evento reunirá a productores de más de 20 regiones en Lima | Composición LR
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La agricultura familiar volverá a convertirse en protagonista en Lima con la realización de la Expoagraria 2026, una feria que reunirá a más de 4.000 pequeños productores de 22 regiones del país entre el 25 y el 28 de junio en el Campo Ferial de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM). El ingreso será gratuito para todos los asistentes.

Organizada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y la Universidad Nacional Agraria La Molina, la actividad busca acercar el campo a la ciudad y destacar el papel de la agricultura familiar en la seguridad alimentaria del país. Durante cuatro días, productores de distintas zonas del Perú ofrecerán directamente al público una amplia variedad de alimentos y productos representativos de la biodiversidad nacional, sin intermediarios.

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¿Qué encontrarán los visitantes?

Uno de los principales atractivos de la feria será el gran mercado de productores, que estará distribuido en pabellones temáticos especializados. Los asistentes podrán adquirir productos provenientes de 20 cadenas agroproductivas, entre ellas cafés de especialidad, cacao, granos andinos, tubérculos nativos, derivados lácteos, frutas frescas y fibras naturales.

La iniciativa busca generar mayores oportunidades comerciales para los agricultores familiares, promoviendo mercados sostenibles y fortaleciendo su capacidad para enfrentar los efectos del cambio climático.

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Foros sobre cambio climático y liderazgo de mujeres rurales

Como parte de las actividades programadas, Expoagraria 2026 contará con una Rueda de Financiamiento desarrollada en alianza con AGROIDEAS y con el respaldo de Agrobanco. Este espacio permitirá a organizaciones agrarias conocer alternativas de crédito, instrumentos financieros y oportunidades de inversión para mejorar su competitividad y modernizar sus procesos productivos.

La feria también incluirá actividades académicas y de intercambio de experiencias. Entre ellas destaca el Foro Internacional sobre Cambio Climático y Agricultura Sostenible, donde especialistas abordarán los principales desafíos que enfrenta el sector agrario frente a las variaciones climáticas.

Asimismo, se realizará el foro 'Experiencias exitosas de empoderamiento económico de las agricultoras en el Perú', orientado a reconocer y fortalecer el liderazgo de las mujeres rurales en el desarrollo económico de sus comunidades.

Con esta nueva edición, Expoagraria busca consolidarse como una de las principales vitrinas de la agricultura familiar peruana, al vincular a productores y consumidores en un espacio que promueve la diversidad, la sostenibilidad y el desarrollo del campo peruano.

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