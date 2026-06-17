Papa peruana: Gobierno aprueba reglamento para impulsar su industrialización y exportación

Papa peruana tendrá impulso para su transformación industrial tras aprobación de reglamento. | Andina

Papa peruana tendrá impulso para su transformación industrial tras aprobación de reglamento. | Andina

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La papa, uno de los principales cultivos del Perú y sustento de miles de familias rurales, dejará de ser vista únicamente como un producto agrícola. El Gobierno aprobó el reglamento de la Ley N.° 31920, una norma que busca impulsar su industrialización y convertirla en una fuente de mayor valor agregado, inversión y oportunidades de exportación.

La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 005-2026-MIDAGRI, activa una serie de mecanismos para promover la transformación de la papa en productos procesados como chips, hojuelas, harinas, almidones, purés instantáneos y otros derivados con potencial comercial dentro y fuera del país.

TE RECOMENDAMOS ¡CONGRESO CONFORMADO! RESULTADOS FINALES Y JORGE NIETO EN VIVO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La apuesta es clara: que los agricultores no dependan únicamente de la venta de papa fresca, sino que participen en una cadena productiva capaz de generar mayores ingresos y empleo en las regiones productoras.

Créditos, maquinaria y asistencia técnica para darle valor agregado a la papa

El reglamento establece que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) impulsará proyectos de industrialización mediante programas de cofinanciamiento para maquinaria, equipamiento y capacitación técnica.

Además, se promoverán asociaciones, cooperativas y alianzas con empresas privadas para que pequeños y medianos productores puedan acceder a mercados más grandes y a procesos de transformación que hoy suelen estar fuera de su alcance.

Uno de los puntos más relevantes es la participación de la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), que podrá estructurar líneas de financiamiento para proyectos vinculados a la industrialización de la papa, desde plantas de procesamiento hasta infraestructura de almacenamiento.

La norma también contempla fondos de garantía y créditos especiales para semilleristas, con el objetivo de mejorar la calidad genética y sanitaria del cultivo.

El objetivo: más exportaciones y mejores ingresos para miles de familias rurales

El reglamento busca articular la producción de papa con cadenas de agroexportación, gastronomía y comercialización a gran escala. Para ello, el Midagri deberá identificar mercados nacionales e internacionales y promover oportunidades de negocio para los productores.

Asimismo, el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) impulsará investigaciones para desarrollar variedades más resistentes al cambio climático y tecnologías que permitan fabricar productos de mayor valor agregado.

La norma incorpora además criterios de sostenibilidad, promoviendo el uso eficiente del agua, la reducción de agroquímicos y el aprovechamiento de subproductos durante el procesamiento.

Con esta reglamentación rige finalmente la Ley que promueve la industrialización del cultivo de la papa, una iniciativa que busca que uno de los productos emblemáticos del país deje de venderse principalmente como materia prima y genere mayores beneficios económicos para los agricultores peruanos.