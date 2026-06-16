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¿Trabajas en el Estado? Conoce la nueva restricción dirigida exclusicamente para trabajadores públicos aprobada por la PCM en 2026

Las entidades públicas tendrán hasta 36 meses para adecuar sus sistemas, implementar bloqueos de correos peligrosos y establecer mecanismos de doble autenticación para proteger la información oficial.

Las instituciones públicas tendrán plazos de entre 12 y 36 meses para implementar nuevas herramientas de seguridad.
Las instituciones públicas tendrán plazos de entre 12 y 36 meses para implementar nuevas herramientas de seguridad. | Foto: Andina
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Los trabajadores del sector público deberán cumplir nuevas reglas sobre el uso de sus correos institucionales, luego de que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobara una directiva que busca reforzar la seguridad digital en las entidades estatales. La medida establece restricciones específicas para evitar riesgos relacionados con el manejo de información oficial y prevenir posibles casos de fraude o suplantación de identidad.

La disposición, elaborada por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, precisa que las cuentas de correo electrónico asignadas a servidores y funcionarios públicos deberán utilizarse únicamente para actividades vinculadas a sus funciones laborales y a la gestión de asuntos institucionales. La norma también fija plazos para que las entidades públicas adecuen sus sistemas y fortalezcan sus mecanismos de protección informática.

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PCM prohíbe usar correos institucionales para redes sociales, apuestas y otros servicios

Entre las principales disposiciones figura la prohibición de emplear correos institucionales para registrarse en redes sociales, plataformas de apuestas, sitios de compras por internet, foros de entretenimiento u otros servicios ajenos a las actividades del Estado. La finalidad es reducir la exposición de las cuentas oficiales a amenazas digitales y evitar filtraciones de información.

La directiva también señala que los trabajadores públicos no podrán utilizar estos correos para fines personales o comerciales, propaganda política, envío masivo de mensajes no solicitados ni para compartir contraseñas con terceros. Además, recomienda evitar contenidos que puedan afectar el clima laboral, así como el intercambio de archivos que infrinjan derechos de autor o estén relacionados con actividades fraudulentas.

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Nuevas medidas de seguridad digital y plazos para entidades públicas

Como parte de la estrategia de fortalecimiento de la seguridad informática, la PCM establece que las instituciones deberán implementar herramientas para bloquear correos potencialmente peligrosos y mecanismos de doble autenticación para el acceso desde redes externas. Asimismo, se promoverá el uso de contraseñas seguras y la realización periódica de copias de respaldo.

La adecuación a estas disposiciones será progresiva. Los poderes del Estado, organismos constitucionalmente autónomos, gobiernos regionales, universidades públicas y empresas estatales tendrán hasta 12 meses para implementar los cambios. En el caso de los gobiernos locales, los plazos oscilarán entre 18 y 36 meses, según sus capacidades tecnológicas.

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