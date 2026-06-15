Belmont anunció que postulará a la municipalidad de Lima. Foto: composición LR

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Ricardo Belmont anuncia que postulará a la alcaldía de Lima Metropolitana. El excandidato presidencial informó su decisión durante una entrevista en Exitosa, donde señaló que buscará regresar al gobierno municipal en los comicios de 2026. Con este anuncio, el también empresario y fundador del Partido Cívico Obras vuelve a la escena electoral tras participar como candidato presidencial en las últimas elecciones generales.

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