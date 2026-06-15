Ricardo Belmont anuncia que postulará a la alcaldía de Lima Metropolitana
El excandidato presidencial confirmó su intención de volver a competir por el sillón municipal en las elecciones de 2026. Su eventual candidatura marcaría un nuevo intento por retornar a la gestión de la ciudad después de más de tres décadas de su primer mandato.
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Ricardo Belmont anuncia que postulará a la alcaldía de Lima Metropolitana. El excandidato presidencial informó su decisión durante una entrevista en Exitosa, donde señaló que buscará regresar al gobierno municipal en los comicios de 2026. Con este anuncio, el también empresario y fundador del Partido Cívico Obras vuelve a la escena electoral tras participar como candidato presidencial en las últimas elecciones generales.
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