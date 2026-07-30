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Sheyla Rojas se luce de noche con misterioso hombre tras mediática ruptura con empresario mexicano 'Sir Winston'

Semanas después de su separación de 'Sir Winston', la influencer Sheyla Rojas reaparece en público junto a un hombre, quien no dudó en tener un gesto con ella en señal de complicidad.

Sheyla Rojas tuvo una relación de cinco años con mexicano 'Sir Winston'. Foto: composición LR/Instagram
Sheyla Rojas tuvo una relación de cinco años con mexicano 'Sir Winston'. Foto: composición LR/Instagram
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Sheyla Rojas volvió a colocarse en el centro de la atención mediática. Semanas después de confirmar el fin de su relación con el empresario mexicano conocido como ‘Sir Winston’, la influencer reapareció públicamente acompañada de un hombre cuya cercanía generó especulaciones inmediatas.

La popular ‘Shey Shey’ compartió imágenes de una salida nocturna que despertaron curiosidad entre sus seguidores. El registro mostró un ambiente festivo y la presencia de este acompañante, sin que ella diera mayores detalles sobre la naturaleza del vínculo.

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Sheyla Rojas se luce con misterioso hombre tras terminar con ‘Sir Winston’

En los videos difundidos por la propia Sheyla Rojas se observa que disfrutaba de la presentación de una orquesta en un local de música. En medio de esa situación, enfocó con su cámara al hombre que estaba a su lado. Él, con una bebida alcohólica en la mano, se inclinó hacia ella y acercó su rostro, gesto que evidenció complicidad aunque no llegó a convertirse en una muestra de afecto.

La aparición ocurre en un contexto marcado por su reciente separación. A mediados de julio, la exparticipante de ‘Esto es guerra’ confirmó que su relación con ‘Sir Winston’ había terminado tras cinco años. La también modelo, posteriormente, publicó un mensaje en el que dejó entrever que el amor entre ambos no había sido recíproco.

PUEDES VER: Amiga de Sheyla Rojas revela cómo se encuentra tras su separación definitiva de Sir Winston luego de 5 años

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La revelación sorprendió porque meses atrás ella había manifestado su ilusión de formar una familia con el empresario mexicano, lo que apuntó a que llegarían al altar. Sin embargo, la ruptura también significó un cambio en su estilo de vida. Magaly Medina expuso que, tras dejar atrás los lujos que le ofrecía su expareja y regresar a Perú, la popular ‘Leona Loca’ adoptó una rutina más austera. “Ya no está el proveedor”, comentó la conductora al mostrar imágenes de la influencer en espacios más modestos, lejos de viajes y ostentaciones.

Además, la ‘Urraca’ también expuso publicaciones que Rojas había realizado, cargados de insinuaciones sobre la intimidad, mucho antes de anunciar su separación. Frases como “Cuando dejas de tocarla, su cuerpo deja de sentirse elegido. Cuando su cuerpo se siente rechazado, su corazón empieza a cerrarse” fueron interpretadas como una referencia directa al quiebre sentimental.

Hoy, la aparición de la modelo junto a un misterioso hombre abre un nuevo capítulo en su vida pública, aunque no ha confirmado, por lo pronto, una relación ni vínculo sentimental .

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