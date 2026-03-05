HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Kuélap entra en estado de emergencia tras detectarse riesgo de colapsos en sus estructuras por fuertes lluvias

Entre las acciones urgentes, se contempla el apuntalamiento y la consolidación de murallas, así como intervenciones en el acceso principal.

Kuélap ya sufrió derrumbes en 2022 tras intensas precipitaciones.
Kuélap ya sufrió derrumbes en 2022 tras intensas precipitaciones. | Foto: Cusco.peru.com

El Ministerio de Cultura declaró en emergencia al complejo arqueológico de Kuélap ante el riesgo de colapsos en algunas de sus estructuras. Las persistentes lluvias que afectan la región Amazonas desde finales de 2025 siguen provocando filtraciones y debilitamiento en sectores de la antigua ciudadela, lo que obliga a aplicar medidas urgentes de protección.

La disposición fue oficializada este jueves mediante la resolución viceministerial N. 000049-2026-VMPCIC/MC, suscrita por la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Gisella Mariell Escobar Rozas. El documento advierte que la humedad generada por las precipitaciones está penetrando en los niveles internos del complejo, situación que aumenta la posibilidad de desprendimientos en los muros de piedra.

TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Kuélap fue construida por la cultura <strong>Chachapoya</strong> y es uno de los complejos arqueológicos más importantes del país. Foto: difusión

Kuélap fue construida por la cultura Chachapoya y es uno de los complejos arqueológicos más importantes del país. Foto: difusión

Hermano de Lizeth Marzano sobre apelación de Adrián Villar por prisión preventiva: "La defensa planteó argumentos inverosímiles"

lr.pe

Un reporte de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas señala que las lluvias podrían prolongarse al menos hasta abril, según proyecciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). De mantenerse estas condiciones climáticas, el deterioro del monumento podría intensificarse si no se ejecutan intervenciones inmediatas para reforzar su estabilidad.

Entre las acciones previstas figura el apuntalamiento y consolidación de unos 200 metros de las murallas que rodean la fortaleza, además de trabajos en el acceso 1, su bóveda y áreas cercanas. En estos puntos se ha identificado una sobrecarga estructural que representa una amenaza para la integridad del conjunto arqueológico.

Fortaleza. En los próximos días se reiniciarán obras en Kuélap.

Kuélap tiene más de 400 estructuras circulares de piedra, que habrían sido viviendas. Foto: difusión

Bebé de 7 meses y niña de 4 años fallecen tras ser envenenadas por su madre dentro de su vivienda en el Rímac

lr.pe

La declaratoria de emergencia tendrá una vigencia de 60 días, periodo durante el cual el Ministerio de Cultura y la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas deberán aplicar medidas técnicas para proteger el sitio.

