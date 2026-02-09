Habla el vendedor ambulante que salvó la vida a niños en playa de Barranca: "No lo pensé dos veces"

Un vendedor ambulante entró a una playa de Barranca para salvar a unos niños que se estaban ahogando. | Composición LR

Un grupo de niños estuvo a punto de ahogarse en la playa de Barranca luego de ser arrastrados mar adentro por una corriente marina, pero fueron rescatados gracias a la rápida intervención de un vendedor ambulante y, posteriormente, de salvavidas y personal de emergencia.

El hecho se registró cuando los menores, que se encontraban dentro del mar, comenzaron a levantar las manos y mostrar signos de desesperación al perder fuerza frente al oleaje. La escena generó alarma entre familiares y bañistas presentes en la orilla, quienes observaron con preocupación la situación sin poder reaccionar de inmediato.

Vendedor ambulante rescató a los niños al escuchar que pedían ayuda

Ante la emergencia, Jharold Palacios Vivanco, vendedor de artículos playeros que trabajaba en la zona, decidió intervenir de manera espontánea. Al notar que los niños pedían ayuda, dejó su mercadería sobre la arena, se quitó sus pertenencias y corrió hacia el agua para auxiliarlos, pese a no contar con equipo ni formación en rescate.

“Yo, al percatarme de que unos niños estaban levantando la mano y se ahogaban, no lo pensé dos veces”, relató el comerciante. Añadió que su reacción fue inmediata: “Tiré mis cosas, saqué mis zapatillas, me quité mi canguro y al agua”. Según su testimonio, avanzó con rapidez en medio de la corriente hasta llegar a los menores. Primero logró sacar a una niña y llevarla hasta un lugar seguro en la orilla. “Llegué, ayudé a sacar a esa niña, la jalé a la niña, la puse a un costado, se la di a una amiga”, contó.

Luego ingresó nuevamente al mar para apoyar a los salvavidas en el rescate de otros niños y un adulto que también estaban en peligro. “Dos veces ingresé al mar”, confirmó Palacios Vivanco, quien destacó el trabajo conjunto con el personal de rescate para completar la operación. Tras retirar a todas las personas del agua, el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) llegó al lugar para brindar asistencia médica. Una de las menores fue trasladada a un hospital como medida preventiva, aunque su estado no fue de gravedad. “Menos mal que no pasó a mayores”, señaló el vendedor.

El video del rescate se difundió en redes sociales y generó múltiples mensajes que calificaron a Palacios Vivanco como “héroe sin capa”. Sobre ello, expresó: “Me hace sentir muy orgulloso y feliz”. También atribuyó su acción a una convicción personal: “Dios me pone en el momento oportuno donde debe ser”.

Antes del incidente, el hombre se encontraba trabajando con normalidad, vendiendo baldes, pelotas y otros accesorios de playa para niños. Sin embargo, al ver la emergencia, priorizó la seguridad de los menores por encima de su mercadería. Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las señales de seguridad en las playas y a mantenerse alertas ante las corrientes marinas, especialmente cuando hay menores dentro del agua.

