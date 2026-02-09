Habla el vendedor ambulante que salvó la vida a niños en playa de Barranca: "No lo pensé dos veces"
Jharold Palacios Vivanco, el trabajador, dejó su mercadería y se lanzó al agua tras ver a los menores pidiendo ayuda. Logró rescatar a una niña y colaborar con los salvavidas en la operación.
- Sorteo de La Tinka del domingo 8 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario
- Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para este lunes 9 de febrero
Un grupo de niños estuvo a punto de ahogarse en la playa de Barranca luego de ser arrastrados mar adentro por una corriente marina, pero fueron rescatados gracias a la rápida intervención de un vendedor ambulante y, posteriormente, de salvavidas y personal de emergencia.
El hecho se registró cuando los menores, que se encontraban dentro del mar, comenzaron a levantar las manos y mostrar signos de desesperación al perder fuerza frente al oleaje. La escena generó alarma entre familiares y bañistas presentes en la orilla, quienes observaron con preocupación la situación sin poder reaccionar de inmediato.
TE RECOMENDAMOS
KEIKO REAPARECE Y BAD BUNNY HACIENDO HISTORIA EN EL SUPER BOWL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
PUEDES VER: Menor de 5 años cae desde el tercer piso de su vivienda en San Juan de Lurigancho: paramédicos atienden la emergencia
Vendedor ambulante rescató a los niños al escuchar que pedían ayuda
Ante la emergencia, Jharold Palacios Vivanco, vendedor de artículos playeros que trabajaba en la zona, decidió intervenir de manera espontánea. Al notar que los niños pedían ayuda, dejó su mercadería sobre la arena, se quitó sus pertenencias y corrió hacia el agua para auxiliarlos, pese a no contar con equipo ni formación en rescate.
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
“Yo, al percatarme de que unos niños estaban levantando la mano y se ahogaban, no lo pensé dos veces”, relató el comerciante. Añadió que su reacción fue inmediata: “Tiré mis cosas, saqué mis zapatillas, me quité mi canguro y al agua”. Según su testimonio, avanzó con rapidez en medio de la corriente hasta llegar a los menores. Primero logró sacar a una niña y llevarla hasta un lugar seguro en la orilla. “Llegué, ayudé a sacar a esa niña, la jalé a la niña, la puse a un costado, se la di a una amiga”, contó.
Luego ingresó nuevamente al mar para apoyar a los salvavidas en el rescate de otros niños y un adulto que también estaban en peligro. “Dos veces ingresé al mar”, confirmó Palacios Vivanco, quien destacó el trabajo conjunto con el personal de rescate para completar la operación. Tras retirar a todas las personas del agua, el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) llegó al lugar para brindar asistencia médica. Una de las menores fue trasladada a un hospital como medida preventiva, aunque su estado no fue de gravedad. “Menos mal que no pasó a mayores”, señaló el vendedor.
PUEDES VER: Detienen a policía que disparó a hombre que intentó calmarlo durante discusión con su pareja en Los Olivos
El video del rescate se difundió en redes sociales y generó múltiples mensajes que calificaron a Palacios Vivanco como “héroe sin capa”. Sobre ello, expresó: “Me hace sentir muy orgulloso y feliz”. También atribuyó su acción a una convicción personal: “Dios me pone en el momento oportuno donde debe ser”.
Antes del incidente, el hombre se encontraba trabajando con normalidad, vendiendo baldes, pelotas y otros accesorios de playa para niños. Sin embargo, al ver la emergencia, priorizó la seguridad de los menores por encima de su mercadería. Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las señales de seguridad en las playas y a mantenerse alertas ante las corrientes marinas, especialmente cuando hay menores dentro del agua.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.