Nueva ley crea el Colegio de Cirujanos Dentistas y cambia las reglas para odontólogos en Perú

El Gobierno promulga la Ley N.º 32656, creando el nuevo Colegio de Cirujanos Dentistas del Perú, que reemplaza al Colegio Odontológico del Perú. Este cambio afecta a miles de odontólogos en el país. | COP

El Gobierno promulga la Ley N.º 32656, creando el nuevo Colegio de Cirujanos Dentistas del Perú, que reemplaza al Colegio Odontológico del Perú. Este cambio afecta a miles de odontólogos en el país. | COP

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Gobierno promulgó la Ley N.º 32656 que crea el nuevo Colegio de Cirujanos Dentistas del Perú, una reforma que cambia varias reglas para miles de odontólogos en el país. La nueva entidad reemplazará oficialmente al antiguo Colegio Odontológico del Perú y asumirá la representación del gremio a nivel nacional.

Uno de los cambios más importantes es que la colegiación y la habilitación vigente serán obligatorias para ejercer la profesión. Además, la ley establece que la certificación y recertificación profesional también serán requisitos, aunque su implementación será gradual durante los próximos cinco años.

TE RECOMENDAMOS KEIKO LE GANA A SÁNCHEZ Y ALFREDO TORRES ACLARA TODO EN VIVO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Qué modifica la Ley 32656?

La norma también fortalece el control ético sobre los profesionales, con nuevos comités disciplinarios y facultades para sancionar infracciones o combatir el ejercicio ilegal de la odontología.

Otro punto clave es que los cirujanos dentistas podrán seguir ejerciendo voluntariamente hasta los 75 años, una modificación que busca aprovechar la experiencia profesional y mejorar sus condiciones previsionales antes de la jubilación.

Nuevo Colegio de Cirujanos Dentistas

Además, la ley crea un fondo de previsión social, una escuela nacional de formación continua y ordena una reforma de los planes de estudio universitarios en odontología que empezará a aplicarse desde 2028.

Con esta reforma, queda derogada la ley que creó el Colegio Odontológico del Perú hace más de seis décadas. El Ejecutivo tendrá 30 días para reglamentar la norma.