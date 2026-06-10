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Científicos revelan una inesperada relación entre el uso de smartphones y la caída de la natalidad en distintos países

Investigaciones revelan que la reducción de nacimientos se acentuó en zonas con acceso temprano a smartphones, especialmente entre adolescentes, con caídas del 4,5% al 8%.

Estudios revelan que el uso de smartphones desde 2007 coincide con una caída de nacimientos, especialmente entre adolescentes y jóvenes adultas, de hasta un 8%.
Estudios revelan que el uso de smartphones desde 2007 coincide con una caída de nacimientos, especialmente entre adolescentes y jóvenes adultas, de hasta un 8%. | Foto: Andina/Dall-E/Composición LR
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La expansión de los teléfonos inteligentes podría estar vinculada a uno de los cambios demográficos más importantes de las últimas décadas. Diversas investigaciones realizadas en Estados Unidos y otros 128 países encontraron una relación entre la popularización de los smartphones y la disminución de los nacimientos, un fenómeno que actualmente preocupa a gobiernos y especialistas de todo el mundo.

Aunque los expertos aclaran que no existe una única causa detrás de la caída de la natalidad, los estudios sugieren que los teléfonos inteligentes podrían haber contribuido a modificar la forma en que las personas se relacionan, acceden a la información y toman decisiones sobre la formación de una familia.

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Estudios identifican una caída de nacimientos tras la llegada de los smartphones

Uno de los trabajos más recientes fue desarrollado por investigadores de la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER) de Estados Unidos, quienes analizaron la evolución de la natalidad desde la aparición del primer iPhone en 2007.

La investigación encontró que las zonas que tuvieron acceso más temprano a los teléfonos inteligentes registraron una reducción más pronunciada en los nacimientos, especialmente entre adolescentes y jóvenes adultas. Según los resultados, la disminución osciló entre 4,5% y 8% en mujeres de entre 15 y 19 años, mientras que en el grupo de 20 a 24 años la caída se ubicó entre 3,2% y 6,6%.

Los autores estiman que la expansión de los smartphones podría explicar una parte importante del descenso de la fecundidad registrado en Estados Unidos durante los años posteriores a su lanzamiento.

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Menos encuentros presenciales y más tiempo frente a las pantallas

Los investigadores plantean diversas hipótesis para explicar esta tendencia. Una de ellas apunta a que los jóvenes comenzaron a interactuar con mayor frecuencia a través de dispositivos digitales y redujeron los encuentros presenciales.

El estudio señala que, a medida que aumentó el uso de smartphones, también disminuyó el tiempo dedicado a reuniones sociales y otras actividades. Paralelamente, creció el consumo de contenidos digitales y el acceso a información relacionada con salud sexual y métodos anticonceptivos.

Una segunda investigación, que analizó datos de 128 países, encontró resultados similares. Los economistas responsables del estudio identificaron que el descenso de la natalidad se aceleró conforme los teléfonos inteligentes se volvieron de uso masivo, independientemente de las diferencias económicas, culturales o religiosas entre los países evaluados.

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