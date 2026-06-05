El menor confesó que le habrían pagado hasta S/300 por el crimen | Composición LR

El menor confesó que le habrían pagado hasta S/300 por el crimen | Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un adolescente extranjero de 15 años fue intervenido por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras ser acusado de disparar contra la vivienda de unos residentes en el distrito de Los Olivos. Según informaron las autoridades, el menor confesó haber ejecutado el ataque a cambio de un pago de S/300.

La intervención fue realizada por efectivos de la unidad de Halcones, quienes interceptaron al adolescente cuando se desplazaba en una motocicleta junto a un hombre de 25 años. La captura ocurrió poco después de que se reportara el atentado contra el inmueble de las víctimas.

TE RECOMENDAMOS KENJI LANZA INDIRECTA, VARGAS LLOSA TOMA POSICIÓN Y KEIKO PRESENTA A SU HIJA EN MITÍN | ARDE TROYA

Pruebas encontradas en celular

De acuerdo con la Policía, durante la revisión de los teléfonos celulares de los sospechosos se encontraron videos que registraban el ataque armado, así como mensajes extorsivos dirigidos a los propietarios de la vivienda y a otro empresario de la zona.

El jefe de la División de Emergencia señaló que el menor admitió ser el autor de los disparos realizados contra la fachada de la propiedad. Asimismo, indicó que el adolescente reveló haber recibido dinero en efectivo por ejecutar el atentado.

Mensajes de amenaza

Durante la intervención, los agentes incautaron un arma de fuego, una cacerina, dos teléfonos celulares y la motocicleta utilizada por los implicados.

Según la Policía, los dispositivos móviles contenían material audiovisual que evidenciaría acciones de vigilancia previas al ataque. En los archivos se observan seguimientos y registros de los movimientos de los integrantes de la familia afectada.

Además, las autoridades hallaron mensajes de texto en los que se amenazaba con atentar contra la vida de los residentes o destruir el inmueble si no cumplían con determinadas exigencias.

Vivienda presenta daños por impactos de bala

La casa atacada pertenece a empresarios vinculados al rubro cosmético. Tras la inspección realizada por los agentes, se constató que la vivienda sufrió diversos daños materiales producto de los disparos.

Los proyectiles dejaron orificios visibles en las ventanas y en las paredes exteriores del inmueble. Debido al temor generado por las amenazas recibidas, los propietarios optaron por no brindar declaraciones.

La Policía continúa con las investigaciones para determinar si los detenidos forman parte de una organización criminal dedicada a la extorsión y establecer la participación de otras personas en el atentado.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.